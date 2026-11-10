Kritzendorfer Schul-Aus: Kinder raus, Millionen rein?

Wut in Kritzendorf! 143 Kinder zittern um ihre Schule, und eine Mutter hat einen brisanten Verdacht: Geht es dem Orden lediglich ums große Geld?

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Die Privatvolksschule in Kritzendorf steht vor dem Aus. Die Vereinigung von Ordensschulen Österreichs (VOSÖ), der Betreiber, steigt nach diesem Schuljahr als Träger aus, wegen "steigender Kosten und sinkender Schülerzahlen", wie öffentlich kommuniziert wurde. Neue Anmeldungen gibt es nicht mehr. Die Ordensschule selbst gehört dem Institut Österreichischer Orden (IÖO).

Für die Eltern ein Schock aus heiterem Himmel! "Wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt", sagt eine betroffene Mutter gegenüber oe24. Ihre Tochter ist heuer in die erste Klasse gekommen. Nicht einmal eine Anfrage wegen eines höheren Schulgelds gab es. Von Anfang des Schuljahres an wurden scheinbar wirtschaftliche Gründe vorgeschoben, um möglicherweise die wahren Absichten zu verschleiern.

Der Reibach-Umwidmungs-Verdacht

Dann der Hammer: Die Mutter vermutet, dass es um ein Immobiliengeschäft geht. Aus dem Rathaus sickert durch, dass die Verantwortlichen des Ordens "ständig beim Bürgermeister von Kritzendorf auf der Matte stehen, damit das Grundstück zu Bauland umgewidmet wird".

Die betroffene Mutter sagt zu oe24: "Die wollen die Liegenschaft verkaufen, und zwar nicht, weil das Schulhaus unwirtschaftlich ist, sondern, weil die IÖO Reibach machen will." Im Hintergrund wird massiv spekuliert, behauptet sie.

Kurzum: Erst einmal umgewidmet, würde das Institut Österreichischer Orden am darauffolgenden Verkauf gehörig verdienen.

Bürgermeister am Zug

Klosterneuburgs Bürgermeister Christoph Kaufmann (ÖVP) ist am Zug. Eine Schließung wäre für ihn die schlechteste Lösung: Acht Klassen finden im Regelbetrieb kaum Platz, Freundschaften zerreißen.

Laut der betroffenen Mutter hat das IÖO "alle Zeit der Welt", es kann die Schule verfallen lassen, um auch so Kritzendorf zur Umwidmung bzw. zum Kauf zu drängen.

Bis Jahresende soll eine Lösung stehen. Die NÖ Bildungsdirektion bestätigt, dass die Gespräche erst am Anfang stehen. Die enttäuschte Mutter abschließend: "Moralische Wertvorstellungen spielen hier offenbar nur eine sekundäre Rolle."