Krankenhaus-Mitarbeiter müssen für Parkplatz blechen

Wut im Bezirk! Die LGA schreibt einen Top-Job mit 340.000 Euro aus, aber Spitalsmitarbeiter sollen fürs Parken zahlen.

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Das ist ein Schlag ins Gesicht! Beim Krankenhaus Lilienfeld sind Parkgebühren geplant, die Empörung der Krankenhausmitarbeiter kocht. Schon über 1000 Menschen haben die Petition dagegen unterschrieben, täglich werden es mehr.

Dabei haben die Betroffenen keine Wahl: Die Öffis sind mitunter mangelhaft termingenau, dazu kommen Schienenersatzverkehr und Dienste, die extrem früh beginnen oder spät enden. Auch Kranke und Besucher müssen mit dem Auto kommen.

SPÖ-Bezirksparteivorsitzender und Bürgermeister von St. Veit an der Gölsen, Christian Fischer. © Facebook

Fette Gagen, leere Taschen

SPÖ-Bezirksparteivorsitzender und Bürgermeister von St. Veit an der Gölsen, Christian Fischer, rechnet jetzt knallhart ab:

"Die NÖ LGA schreibt zum dritten Mal einen Vorstandsposten aus, welcher mit 340.000 dotiert ist. Und das in Zeiten wie diesen - und wie sie bei uns im Krankenhaus Lilienfeld vorherrschen. Aber gleichzeitig wollt ihr Parkplatzgebühren von unseren Mitarbeitern einheben?"

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Der Hintergrund: Nach dem Rücktritt von Personalvorstand Gerhard Dafert im Juli hieß es noch, eine Nachbesetzung sei nicht vorgesehen. Jetzt kommt der dritte Vorstandsposten doch. Und ab April 2027 sollen elf Notarztstützpunkte wegfallen, so zumindest der Plan der Niederösterreichische Landesgesundheitsagentur.

Aufstand am Donnerstag

Der Widerstand wächst: Am Donnerstag, 12. November, um 6.30 Uhr werden beim Kreisverkehr Traisen Flyer mit QR-Code zur Petition und Müsliriegel verteilt. Das Argument, anderswo werde auch kassiert, zieht nicht: In Krems, Tulln, Melk oder St. Pölten ist die Anbindung besser, in Lilienfeld sind die Parkplätze schon jetzt knapp.

Fischer sagt: "Unsere Mitarbeiter im Krankenhaus Lilienfeld leisten tagtäglich großartige Arbeit für die Gesundheit und Versorgung unserer Bevölkerung. Dafür verdienen sie Wertschätzung und Unterstützung – und keine zusätzlichen finanziellen Belastungen!"

Anna Indra, Bezirksgeschäftsführerin Lilienfeld, schreibt zusammenfassend in einer Aussendung: "Krank zu sein oder einen kranken Menschen zu besuchen, darf keine Frage des Geldbörserls werden." Und weiter: "Es kann nicht sein, dass Menschen, die täglich für unsere Gesundheitsversorgung im Einsatz sind, Patient, die medizinische Hilfe benötigen, und Angehörige, die ihren Liebsten beistehen möchten, zusätzlich finanziell belastet werden."