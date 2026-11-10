Neue NÖ-Raumordnung: Rote Linien gegen Beton

Stopp der Betonlawine! Niederösterreich zieht rote Linien: Rund 500.000 Hektar werden vor Verbauung geschützt.

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Nach jahrelangem Ringen mit allen 573 Gemeinden steht die neue Raumordnung. Landesvize Stephan Pernkopf (ÖVP) verkündete am Montag in St. Pölten rund 1.700 Siedlungsgrenzen.

Durch Vorrangflächen, die insbesondere die Lebensmittelproduktion, wertvolle Naturräume und den Schutz vor Hochwasser sichern sollen, sollen rund 500.000 Hektar vor Verbauung geschützt werden.

Das sind klare rote Linien: Darüber hinaus darf nicht mehr gewidmet und gebaut werden! Geschützt werden Äcker für die Lebensmittelproduktion, wertvolle Natur und Hochwasserzonen. "Wir wollen das Gesicht unserer Heimat erhalten", sagt Pernkopf.

Härter rund um Wien

Besonders streng wird es dort, wo der Druck am größten ist: Rund um Wien und in urbanen Räumen wurden die Grenzen nachgeschärft. Experte Thomas Knoll will damit unfairen Widmungsdruck auf eng aneinander liegende Gemeinden verhindern. Im Waldviertel war weniger nötig.

Auch Uferzonen bleiben frei, Landschaft und Landwirtschaft haben Vorrang. Für TU-Experte Arthur Kanonier bringt das Rechtssicherheit: Bisher haben Gemeinden aus kurzfristigen Anlässen oft einfach umgewidmet.

Ein Plan fürs ganze Land

Gestartet wurde vor fünf Jahren. Erstmals wird das gesamte Landesgebiet mit 19.186 Quadratkilometern gemeinsam geplant. Das 573 Gemeinden umfassende Landesgebiet wurde dabei erstmals in eine gemeinsame überregionale Planung einbezogen.

Kurzum: Um Zersiedelung und Bodenverbrauch zu bremsen, wurde in den vergangenen Jahren in Niederösterreich eine neue, überregionale Raumordnung erarbeitet. Nach Gesprächen und Verhandlungen in allen Gemeinden konnte der Prozess nun abgeschlossen werden.