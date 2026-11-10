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1.236 Schweine verhungert

Kannibalen-Stall: Bauer angeklagt

Rudolf Preyer
von
Armes Schwein.
© pexels/Mark Stebnicki
Grauen im Schweinestall! 1.236 Tiere sind qualvoll verendet, jetzt hat die Staatsanwaltschaft den Bauern angeklagt.
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Monatelang gab es für die Schweine im Bezirk Amstetten weder Futter noch ausreichend Wasser. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft St. Pölten hat der 30-jährige Landwirt die Tiere von Jänner bis Juli 2026 leiden lassen.

Im Stall spielten sich schaurige Szenen ab: Die Schweine fraßen sich teils gegenseitig auf. Am Ende lagen nur noch Knochen da.

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Gestank flog auf

Aufgeflogen ist der Horror im August. Nachbarn schlugen wegen des bestialischen Verwesungsgestanks Alarm. Daraufhin fuhr die Polizei zu dem Betrieb, der Bauer wollte sie aber nicht hineinlassen. In der darauffolgenden Woche kamen die Beamten erneut, diesmal in Begleitung der Amtstierärztin. Was sie in den Ställen zu sehen bekamen, sei erschreckend gewesen, hieß es im August.

Kannibalismus unter Artgenossen

Die Polizei fand rund 400 tote Schweine, nur 88 Tiere lebten noch. Überall lagen Knochen verteil: Kannibalismus unter Artgenossen. Die überlebenden Schweine wurden auf umliegende Betriebe aufgeteilt.

Die Auswertung von An- und Verkaufslisten des Betriebes hat laut den Ermittlungen einen Fehlbestand von etwa 1.000 Tieren ergeben, daher verdichtet sich der Verdacht des Kannibalismus.

Psychische Probleme?

Der Betrieb war bereits amtsbekannt, weil zuvor bereits 55 Schweine aufgrund einer kaputten Lüftungsanlage erstickt waren.

Der Bauer gibt an, wegen psychischer Probleme mit dem Hof überfordert gewesen zu sein. Ein psychiatrisches Gutachten soll nun klären, ob er schuldfähig ist. Einen Prozesstermin gibt es noch nicht.

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