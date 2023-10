Selbstjustiz: Mob prügelt Dieb tot

Ein verstörendes Video erschüttert die Welt: Ein wütender Mob attackiert und tötet den 30-jährigen Karam Singh im Dorf Mari Mustafa, Nordindien. Das entsetzliche Ereignis ereignete sich Mitte Oktober, doch erst als das Video in den sozialen Medien viral ging, reagierte die Polizei.

Laut "India Today" sollen sechs Männer als Hauptverdächtige gelten, während 16 weitere Personen der Beihilfe beschuldigt werden. Singh, ein Feldarbeiter, wurde wegen angeblichen Diebstahls aus einem örtlichen Sikh-Tempel zur Zielscheibe des wütenden Mobs.

