Ein Biss von dieser Spinne verursacht 4-Stunden-Erektion

Die Forscher untersuchen die Verwendung des Giftes in einem Medikament zur Behandlung der erektilen Dysfunktion, wenn Viagra nicht wirkt oder aus gesundheitlichen Gründen nicht zugelassen ist.

Das Gift der brasilianischen Wanderspinne (Phoneutria nigriventer), die auch als Bananenspinne bekannt ist, ist der perfekte Kandidat für ein Viagra-ähnliches Medikament, da es als Nebenwirkung schmerzhafte und lang anhaltende Erektionen verursacht.

Neue Studie

"Priapismus ist eine verlängerte und schmerzhafte Erektion, die zu einer Nekrose des Penis führen kann", sagte die Forscherin Maria Elena de Lima, Professorin für Biomedizin und Medizin am Krankenhaus Santa Casa Belo Horizonte in Brasilien, in einer Erklärung.

