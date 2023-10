Polizist rettet Schlange mit Mund-zu-Mund-Beatmung

Nach einer Stunde intensiver Bemühungen, einschließlich HLW, erwachte die Schlange wieder zum Leben und wurde sicher in die Wildnis entlassen.

Der Polizist Atul Sharma wird zum Held der Tierliebhaber, da er einer bewusstlosen Rattenschlange (ungiftig) in Madhya Pradesh mit Mund-zu-Mund-Beatmung geholfen hat. Sharma, ein selbsternannter Schlangenretter, eilte zu Hilfe, als die Schlange in ein mit Pestiziden verseuchtes Rohr in einem Haus eingedrungen war.

Video zeigt Rettung

Nach einer Stunde intensiver Bemühungen, einschließlich HLW, erwachte die Schlange wieder zum Leben und wurde sicher in die Wildnis entlassen. Sharma, der seine Fähigkeiten beim Discovery Channel erworben hat, wird für seine Entschlossenheit gefeiert, Schlangen zu retten, die oft Opfer von Tierquälerei werden.⁠