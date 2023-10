Eminem jetzt Unternehmer: Er verkauft 'Moms Spaghetti'

Der Rapper eröffnete das Mom's Spaghetti-Restaurant in Detroit.

Eminems berühmt-berüchtigter Pasta-Spruch aus dem Opener "Lose Yourself" - "His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy / There’s vomit on his sweater already, mom’s spaghetti" - hat sich über die Grenzen der Heimatstadt des Rappers hinaus materialisiert. Der Rapper eröffnete das Mom's Spaghetti-Restaurant in Detroit, Michigan, im Jahr 2021 und bietet nun seine "Mom's Spaghetti Pasta Sauce" in Gläsern zu je ein paar Dollar an, die landesweit versandt werden können.

"Das Besondere an Mom's Spaghetti ist, dass sie mit einer klaren Mission geboren wurde: Sie soll beim ersten Mal wie eine übrig gebliebene Sauce schmecken", heißt es auf der offiziellen Website der Sauce. "Diese Soßen vom zweiten Tag bringen etwas anderes auf den Tisch... etwas Gewürztes und Erfahrenes. Sie haben keine Zeit, um herumzuspielen. Das ist keine Sauce, die so schmeckt, als hätte die italienische Oma Ihres Nachbarn den ganzen Tag damit verbracht, sie zu köcheln. Nein.

© WireImage.com/Getty

Dies ist eine saubere Interpretation einer klassischen Sauce aus dem Glas, die auf die einfachste Art und Weise zubereitet wird... ehrlich... seriös... und nicht mit irgendwelchem Unsinn behaftet. Denn wenn man Mom's Spaghetti im Glas macht, dann ist man inspiriert davon, etwas zu liefern, das echt ist... geboren, um auf der Straße serviert zu werden... und geboren, um es zu bringen. Diese Sauce ist originell und gleichzeitig von der Stange. Öffnen Sie einfach das Glas, erhitzen Sie eine Ladung und fügen Sie Ihre Lieblings-S'ghetti oder Nudeln hinzu: schon können Sie ein Gericht servieren, das Sie nicht im Stich lässt.", so auf der Website