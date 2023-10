Diese Frau ist die kleinste Pornodarstellerin der Welt

Texie leidet am Kenny-Caffey-Syndrom, das zu Kleinwuchs und brüchigen Knochen führt.

Sie ist winzig an Statur, aber groß im Selbstbewusstsein: Tiny Texie, 31, bekannt als die "kleinste MILF der Welt". Die Erotikdarstellerin, die aufgrund einer seltenen Skelettstörung kleinwüchsig ist, wird von Trollen angegriffen, die behaupten, sie sei ein Kind. Trotzdem kämpft sie gegen Vorurteile und Diffamierungen an.

Kindliche Stimme

Die 1,06 Meter große Pornodarstellerin mit einer zierlichen Statur und kindlicher Stimme wird oft fälschlicherweise mit einem Kleinkind verwechselt. Sie betont jedoch ihren erwachsenen Stil und ihre Aktivitäten, darunter Inhalte auf Erotikseiten. Doch selbst in ihrem Liebesleben wird sie nicht verschont. In einer Beziehung mit Anastasia Groves, 23, wird das Paar wegen ihrer Größenunterschiede angefeindet.



Die Hasser attackieren nicht nur Texie, sondern auch ihre Partnerin. Ana berichtet von hasserfüllten Nachrichten, die sie aufgrund ihrer Beziehung mit Texie erhält. Doch Ana bleibt stark und unterstützt Texie gegen die Online-Trolle, die sie bedrohen und diffamieren.



Die Herausforderungen hören jedoch nicht auf. Texie leidet am Kenny-Caffey-Syndrom, das zu Kleinwuchs und brüchigen Knochen führt. "Es gibt nicht viele Menschen, die daran leiden, und in der Medizin weiß man kaum etwas darüber", erklärt sie.



Trotz der Anfeindungen auf Social Media, vor allem auf TikTok, wo sie täglich gemobbt wird, setzt sie sich stark für sich selbst ein. Mit über 5,4 Millionen TikTok-Followern teilt sie nicht nur Tanzvideos, sondern auch Einblicke in ihren Zustand und eine Botschaft der Akzeptanz für Menschen in allen Formen und Größen.



Texie bekräftigt, dass ihre Partnerin sie für sich selbst liebt und nicht wegen ihrer Größe. Sie ruft dazu auf, aufzuhören zu urteilen und betont, dass Liebe in allen Formen und Größen existiert.