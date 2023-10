'Aus Spaß': Teenie verprügelt Mann auf offener Straße

In einem Interview mit einem lokalen Nachrichtensender gab Lewis zu, dass er nicht erwartet hatte, dass die Aktion so negative Folgen haben würde.

In Cypress, Texas, sorgte ein 19-jähriger für Aufregung, indem er Passanten niederprügelte. Alfred Lewis griff arglose Spaziergänger im Wortham Park hinterrücks an. Besorgte Anwohner teilten ihre Besorgnis in der Nachbarschafts-App "Nextdoor", was zu einem Schock in der Gemeinde führte.

Wollte 'Streich' spiele

Die Vorfälle führten zu Empörung und Angst bei Parkbesuchern, woraufhin das Büro des Sheriffs von Harris County eine Untersuchung einleitete. Lewis' Handlungen wurden als Streich abgetan, aber das wird teuer. Der Jugendliche äußerte öffentlich Bedauern und gestand ein, dass sein Ziel gewesen sei, Aufmerksamkeit in den sozialen Medien zu erregen.

In einem Interview mit einem lokalen Nachrichtensender gab Lewis zu, dass er nicht erwartet hatte, dass die Aktion so negative Folgen haben würde. Er beteuerte Reue für sein Verhalten. Trotzdem versuchte er zu erklären, dass die Videos nur seine schlechte Seite zeigten. Er behauptete, dass er nach den Angriffen den Opfern die Hand gereicht und sie umarmt habe, was in den Clips nicht zu sehen sei.

Seine Mutter sei von seinen Taten enttäuscht, und er hofft, dass sein Verhalten und die Reaktion darauf eine Lehre für ihn und andere darstellen. Diese Vorfälle kommen zu einer Zeit, in der ähnliche Gewaltakte anderer Jugendlicher in den USA weltweit für Entsetzen sorgten, wie jener Vorfall, bei dem zwei Jugendliche absichtlich Passanten angriffen und einen Radfahrer töteten.