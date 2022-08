Kiska, die als "einsamster Orca der Welt" bezeichnet wird, wurde dabei gefilmt, wie sie im Becken schwamm und immer wieder gegen die Glasscheiben schlug.

Ein Clip geht im Internet viral, der einen Killerwal zeigt, der allein in seinem Becken kreist, nachdem er alle seine Nachkommen und Freunde überlebt hat. Kiska, die als "einsamster Orca der Welt" bezeichnet wird, ist in dem Video zu sehen, wie sie um sich schlägt und den Rand ihres Beckens umkreist.



Das 45 Jahre alte Tier wird in einem Becken im MarineLand Park in Niagara Falls, Ontario, Kanada, gehalten.Kiska wurde 1979 vor der Küste Islands gefangen genommen. Da Orcas intelligente und soziale Lebewesen sind, brauchen sie andere Menschen um sich herum, und die Einsamkeit, der Kiska ausgesetzt ist, scheint ihr Verhalten zu beeinträchtigen.



Der Aktivist und ehemalige Mitarbeiter von MarineLand Phil Demers, 44, sagte: "Ihr geistiger und körperlicher Gesundheitszustand verschlechtert sich".



Er fügte hinzu: "Kiska ist der letzte überlebende Orca von MarineLand. Sie wurde 1979 in isländischen Gewässern gefangen und befindet sich seither im MarineLand. Sie schwimmt immer wieder auf die gleiche Art und Weise in ihrem Becken herum und hält sogar kurz im flachen Wasser an, um sich unruhig zu schütteln."



Er sagte: "Für Kiska ist ihre Isolation eine Folter. Leider ist Kiskas Schicksal bei MarineLand weitgehend besiegelt, da sie deren Eigentum ist, und da es keine lebensfähigen Auffangstationen am Meer gibt, ist ihre Zukunft herzzerreißend düster." Immer wieder entfachen Diskussionen über die Sinnhaftigkeit einer Haltung von Orcas. Experten sehen darin "Tierquälerei" und dass die Tiere nicht für die Gefangenschaft gemacht sind.