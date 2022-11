Bei der diesjährigen TwitchCon, welche vom Live-Streaming-Videoportal Twitch veranstaltet wird, gab es ein Schaumstoffbecken, das nicht ausreichend ausgefüllt war, wodurch es zu zahlreichen Verletzungen der Stargäste kam. Am schlimmsten erwischte es den Pornostar Adriana Chechik, die sich beim Sprung in das Becken den Rücken an zwei Stellen gebrochen hatte.

Anschließend musste sie operiert werden. Bei den Voruntersuchungen für die OP wurde jedoch festgestellt, dass die Erwachsenen-Film-Darstellerin schwanger war - sie wusste davon vorher nichts. Durch den komplizierten Eingriff, welcher durchgeführt werden sollte, teilten ihr die Ärzte mit, könne ihr Baby nicht gerettet werden. Die Schwangerschaft musste abgebrochen werden.

Adriana Chechik (@ChechikTv) looks seriously hurt after jumping in the foampit. Looks like #TwitchCon cheaped out on the padding and amount of foam. pic.twitter.com/BRPSs1EKVI