Kurios: Frau geht regelmäßig mit Huhn an der Leine spazieren

Eine Frau geht nachts mit ihrem Haustierhuhn spazieren – weil sie sich dadurch 'sicher fühlt'.

Eine Frau hat die Follower in Staunen versetzt, nachdem sie ein Video geteilt hat, in dem sie nachts mit ihrem Huhn an der Leine spazieren geht. Freja, die online als @freja.tp postet, erhielt mehr als 2,3 Millionen Likes für das Video, in dem sie mit einem Huhn auf dem Bürgersteig im Dunkeln herumlief. Im Text über dem Clip behauptete Freja, das Tier sei der Grund, warum sie sich nachts sicher fühle, allein spazieren zu gehen.

Sie schrieb: „Gründe, warum ich mich nachts immer sicher fühle, alleine zu gehen.“ TikTok-User waren in den Kommentaren gespalten, behaupteten jedoch, Hühner seien für sie „beängstigend“ oder dass Freja die Leute davon abhält, sich ihr zu nähern, indem sie sich „verrückt“ aussehen lässt.