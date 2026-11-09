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Große Auszeichnung

Mock-Europa-Preise für Schüssel & Pröll

Rudolf Preyer
von
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Wolfgang Schüssel und Erwin Pröll.
© NLK Khittl
Politik-Prominenz im Palais Niederösterreich von der Landeshauptfrau ausgezeichnet: Wolfgang Schüssel und Erwin Pröll erhalten den Dr. Alois Mock-Europa-Preis.
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Beim Festakt in der Wiener Herrengasse wurden der Altkanzler und der Alt-Landeshauptmann für ihre Verdienste um die europäische Einigung geehrt. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner lobt "zwei Persönlichkeiten, die für ein geeintes Europa unglaublich viel geleistet haben".

Laudator Johannes Hahn, EU-Kommissar a. D., hebt Schüssels erfolgreiche EU-Ratspräsidentschaft 2006 hervor. Pröll machte Niederösterreich von einer Randregion am Eisernen Vorhang zu einer Region im Herzen Europas.

Laudator Johannes Hahn, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Wolfgang Schüssel, Erwin Pröll und Europa Forum Wachau Präsident Michael Linhart (v.l.n.r.)
Laudator Johannes Hahn, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Wolfgang Schüssel, Erwin Pröll und Europa Forum Wachau Präsident Michael Linhart (v.l.n.r.) © NLK Khittl

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Klare Ansagen beim Festakt

Pröll gibt der Jugend einen Rat mit: "Bitte seid mutig." Sein Politik-Rezept lautet: "Ohne Konflikt kein Profil und ohne Profil kein Erfolg in der Politik."

Schüssel fordert mehr Eigenständigkeit bei Sicherheit und Verteidigung: "Europa muss nicht nur größer werden, sondern stärker werden." Festredner Norbert Lammert, Ex-Bundestagspräsident, mahnt zu gemeinsamer Handlungsfähigkeit gegenüber China, Russland und den USA.

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