Große Auszeichnung
Mock-Europa-Preise für Schüssel & Pröll
Beim Festakt in der Wiener Herrengasse wurden der Altkanzler und der Alt-Landeshauptmann für ihre Verdienste um die europäische Einigung geehrt. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner lobt "zwei Persönlichkeiten, die für ein geeintes Europa unglaublich viel geleistet haben".
Laudator Johannes Hahn, EU-Kommissar a. D., hebt Schüssels erfolgreiche EU-Ratspräsidentschaft 2006 hervor. Pröll machte Niederösterreich von einer Randregion am Eisernen Vorhang zu einer Region im Herzen Europas.
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Klare Ansagen beim Festakt
Pröll gibt der Jugend einen Rat mit: "Bitte seid mutig." Sein Politik-Rezept lautet: "Ohne Konflikt kein Profil und ohne Profil kein Erfolg in der Politik."
Schüssel fordert mehr Eigenständigkeit bei Sicherheit und Verteidigung: "Europa muss nicht nur größer werden, sondern stärker werden." Festredner Norbert Lammert, Ex-Bundestagspräsident, mahnt zu gemeinsamer Handlungsfähigkeit gegenüber China, Russland und den USA.
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