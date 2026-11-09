Start für Leopoldifest mit über 100 Ständen und Attraktionen

Der Rathausplatz in Klosterneuburg verwandelt sich von 12. bis 15. November in eine riesige Festzone: Beim jährlichen Leopoldifest wird auch heuer wieder mit Fahrgeschäften, Live-Musik, Weinverkostungen und dem traditionellen Fasslrutschen aufgewartet.

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Am Rathausplatz von Klosterneuburg geht es wieder ordentlich rund: Beim jährlich stattfindenden Fest zu Ehren des heiligen Leopold, der 1663 zum Landespatron von Niederösterreich und Wien erhoben wurde, sorgen ab Donnerstag gut 30 Vergnügungsbetriebe und 70 Marktstände für ausgelassene Volksfeststimmung. Autodrom, Karussells, Süßigkeiten, Punsch und Glühwein machen den Markt vier Tage lang zum Treffpunkt für Jung und Alt.

Beim letzten Leopoldifest in Klosterneuburg fehlte es mit ranghohen Politikern nicht an Prominenz. © Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ausgelassene Partystimmung in der Babenbergerhalle. © Stadtgemeinde Klosterneuburg

Wer auf Partylaune und Live-Musik steht, kommt in der Babenbergerhalle voll auf seine Kosten: Von Blues über Austropop bis Frühschoppen wird hier einiges geboten. Auch regional ansässige Winzer präsentieren dort ihre Weine, die vor Ort verkostet werden können. Ein weiterer Höhepunkt wartet im Binderstadl des Stiftes: Beim traditionellen Fasslrutschen geht es über das berühmte Tausendeimerfass. Der Brauch soll Glück bringen – und tut heuer auch Gutes: Die Einnahmen werden dem Verein "Hoffnungskinder" gespendet. Dazu gibt es kostenlose Wein- und Stiftsführungen sowie die neue AgnesBar für genussvolle Pausen.

Gut 30 Vergnügungsbetriebe und 70 Marktstände für ausgelassene Volksfeststimmung. © Stadtgemeinde Klosterneuburg

Für Kinder und Jugendliche findet am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr ein Kindernachmittag statt. Neben reduzierten Eintrittspreisen bei den Vergnügungsbetrieben gibt es an diesem Tag auch spezielle Angebote sowie. Preisnachlässe auf bestimmte Speisen und Getränke. Wichtig zu wissen: Das Fest startet von Donnerstag bis Samstag jeweils um 14 Uhr und am Sonntag bereits um 10 Uhr. Der Eintritt zum Festgelände ist für Besucher kostenlos.