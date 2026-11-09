Waldviertler Wrestling-Wahnsinn: Wer fliegt durch den Tisch?

Am Samstag, den 14. November, veranstaltet die Eventfactory Deim erstmals ein Wrestlingevent in der Tierzuchthalle Zwettl. Mit dabei: heimische und internationale Wrestlerinnen und Wrestler von Pro Wrestling Österreich.

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Dabei stehen sechs abwechslungsreiche Kämpfe am Programm, neben heimischen und regionalen Wrestlerinnen und Wrestlern kommen auch Athletinnen und Athleten aus Deutschland, Polen, Slowakei, Slowenien, Ungarn und Vietnam nach Zwettl.

Chris Colen mit einem "Superplex" vom obersten Seil gegen Martn Pain - Action in Zwettl garantiert! (Krumbach 28.03.2025, Singer) © Alex Singer

Internationale Titelkämpfe

Im Hauptkampf des Abends stellt der slowenische Fanliebling "Yugo" Mirko Panic seine PWÖ Nine States Championship gegen den Wiener Martn Pain aufs Spiel. Erst vor wenigen Monaten lieferten sich beide in Poysdorf einen unglaublichen Kampf, in welchem Pain seine EWA Europameisterschaft knapp verteidigen konnte. Nun geht es um den Meisterschaftsgürtel Panics und das Duell verspricht wieder reichlich Spannung auf Augenhöhe.

Im zweiten Titelkampf verteidigt der Austrian National Champion Alex Berkner aus Deutsch-Wagram seinen Titel gleich gegen zwei Gegner: den Ungarn Maverick und den staatenlosen Barbarossa. Die erste Aufgabe oder Schulterfesselung entscheidet den Sieg.

Statt Stühlen geht es dieses Mal mit Tischen zwischen Darius (links) und Chris Colen (rechts) wild her (Grünbach am Schneeberg 19.09.2026, Singer) © Alex Singer

Team Waldviertel in Action

Zwei Lokalmatadore aus dem Waldviertel, Rage aus Allentsteig und Johann Otto aus Gmünd, stehen in einem der Höhepunkte des Abends zusammen im Ring. Sie stehen als Team den beiden ehemaligen PWÖ Tag Team Champions Binolt Leach und Joe Bravo, zusammen die "Bleach Blonde Bastards", gegenüber und hoffen hierbei auf große Unterstützung aus der Umgebung.

Weitere Begegnungen

Eröffnet wird der Waldviertler Wrestling Wahnsinn mit einem 10-Mann Rumble. Zwei Wrestler beginnen das Match, alle 90 Sekunden betritt ein weiterer den Ring. Wer über das oberste Seil hinausgeworfen wird, scheidet aus, der Letzte im Ring gewinnt.

Zu den Favoriten gehören unter anderem der amtierende SWR Uhrturm Champion Curtis Black, der Slowake mit dem schönsten Schnauzbart im Wrestling Ricky Sky, der Vietnamese Asara und der Pole David Oliwa, welcher nach einem Innenbandriss im Frühjahr seine Rückkehr feiert.

Wer fliegt als erster durch den Tisch?

In der Women's Division trifft die Hamburgerin Stephanie Maze, welche erst vor Kurzem mehrere Monate in Japan im Ring stand, auf das Wiener Nachwuchstalent CeCe Catch. Zu guter Letzt kommt es auch zu einem "Tables Match" zwischen dem Catch-Veteranen Chris Colen und Darius - wer als Erstes durch einen Tisch fliegt, verliert. Für jede Menge Abwechslung ist beim Zwettler-Wrestlingdebüt also gesorgt, Tickets gibt es im Vorverkauf bei Tickethead sowie für Kurzentschlossene vor Ort an der Abendkassa.



Hardfacts:

Waldviertler Wrestling Wahnsinn

14.11.2026, Einlass: 18.00 Uhr, Beginn 19.00

Tierzuchthalle Zwettl, Pater Werner Deibl-Str. 2, 3910 Zwettl

Tickets: https://events.tickethead.io/tickethead/event/5866