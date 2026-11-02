Fast Food beim Haubenkoch - Bestellung auf Knopfdruck

Burger, Pizza und Pasta auf Top-Niveau: Ein brandneues Gastro-Projekt will die Neunkirchner Lokalszene ordentlich aufmischen.

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In den Räumen des ehemaligen Gasthauses Luef in der Triester Straße laufen intensive Vorbereitungen. Wie die NÖN berichten, steht hinter dem neuen Betrieb "Royal Foodie Group" niemand Geringerer als der Neunkirchner Lokalmatador Michael Baumkirchner. Nach mehreren Jahren in der Wiener Spitzengastronomie kehrt der Hauben- und Sternekoch in seine Heimat zurück und startet dort gemeinsam mit einem lokalen Burger-Spezialisten ein neues Kapitel in Sachen Kulinarik.

Das Konzept unterscheidet sich bewusst von klassischen Restaurants. Statt eines herkömmlichen Gastbetriebs setzt das Team auf Lieferung und Abholung. Das Konzept sieht also vor, den Gästen hochwertige Speisen in Restaurantqualität direkt nach Hause zu bringen. Auf der Karte findet sich Fast Food à la Smashburger, Pasta-Gerichte und Pizza, wofür eigens ein Ofen aus Neapel angeliefert wurde. Auf künstlich aufgeblähte Speisekarten oder Massenware will man bewusst verzichten.

Besonders wichtig ist hingegen die Herkunft der Produkte: Im Mittelpunkt stehen regionale Zutaten von Lieferanten aus der Gegend. Für das kommende Frühjahr ist sogar ein eigener Gemüsegarten geplant, mit dem das Farm-to-Table-Prinzip direkt vor Ort umgesetzt werden soll. Das neue Gastro-Projekt will zeigen, dass schnelle Küche und hohe Qualität kein Widerspruch sein müssen.