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NÖ Pflegelandkarte

Jobwechsel: Diese Karte zeigt den Weg in die Pflege

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Drei Personen präsentieren Laptops und ein Smartphone vor einem großen Bildschirm mit Infografik.
© NLK Burchhart
Wer in Niederösterreich über einen Beruf in der Pflege nachdenkt, findet schnell den passenden Weg: Die neue NÖ Pflegelandkarte verzeichnet bereits zwei Wochen nach ihrem Start 5.000 Aufrufe.
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Mit einer digitalen Plattform werden erstmals Niederösterreichs Ausbildungs- und Einstiegsmöglichkeiten im Pflege- und Sozialbereich an einem Ort gebündelt. Die NÖ-Pflegelandkarte richtet sich an Schüler, Berufseinsteiger, Quereinsteiger sowie Menschen, die nach einer Pause wieder ins Berufsleben zurückkehren möchten. User erhalten hier einen Überblick über Ausbildungswege, Voraussetzungen und Karrierechancen - auch Förderungen und finanzielle Unterstützungen sind direkt abrufbar.

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"5.000 Aufrufe zeigen, dass wir mit der NÖ Pflegelandkarte einen wichtigen Schritt setzen. Wir wollen Menschen den Zugang zu einer Ausbildung in der Pflege erleichtern und dafür sorgen, dass Interessierte rasch den für sie passenden Weg finden. Denn wir brauchen engagierte Menschen in der Pflege und Betreuung – und wir müssen ihnen den Einstieg so einfach wie möglich machen", betont Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Die erst zwei Wochen junge Online-Plattform wurde gemeinsam mit einem Verlagspartner entwickelt und soll laufend erweitert werden. Zur Info: Der Bedarf an qualifizierten Fachkräften wächst seit Jahren. Mit rund 2.300 Ausbildungsplätzen setzt Niederösterreich deshalb auf einen starken Ausbau des Pflegebereichs.

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