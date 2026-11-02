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In St. Pölten

Rassismus-Eklat: Platzverbot für FPÖ-Stadtrat

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Ein Mann im Anzug steht vor einer blauen Wand mit großem Schriftzug im Hintergrund.
© FPÖ
Ein serbisches Lied soll einen heftigen Streit ausgelöst haben: Drei Fußballer werfen FPÖ-Politiker Christian Brenner rassistische Beschimpfungen vor. Jetzt zieht ihr Verein Konsequenzen.
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Nach dem Match gegen Neulengbach am 24. Oktober wollten drei Kicker des ASK Wilhelmsburg den Abend in einem nahegelegenen Lokal ausklingen lassen. Doch statt gemütlicher Stimmung ist es zu einem Eklat gekommen. Laut Spielern habe sie Sozialstadtrat Christian Brenner (FPÖ) mehrfach rassistisch und wegen ihrer vermeintlichen Religionszugehörigkeit beleidigt. Der Auslöser war ein serbisches Lied, das sich die Fußballer vom Kellner gewünscht hatten.

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Der ASK Wilhelmsburg nimmt die Vorwürfe ernst. Der Verein erklärt in einer Stellungnahme auf seiner offiziellen Webpräsenz, dass besagter Kellner die Schilderungen der Spieler bestätigt habe. Für den Vorstand ist klar: Diskriminierung hat keinen Platz – schon gar nicht dort, wo Kinder und Jugendliche sportlich zusammenkommen. "Wir stehen geschlossen hinter unseren Spielern. Die geschilderten Beleidigungen können und wollen wir nicht hinnehmen. Als Konsequenz sprechen wir Herrn Christian Brenner ein Platzverbot für unsere Sportanlage aus", zieht der Verein Konsequenzen.

Die Freiheitlichen wollten vorerst nicht zu den Vorwürfen äußern, wie es heißt. Allerdings wurde eine Stellungnahme angekündigt. Brisant: Brenner hatte vor Kurzem erst selbst einen Lokalpolitiker (von der SPÖ) wegen dessen angeblich beleidigenden Auftretens öffentlich kritisiert.

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