Besonders günstig! Low-Budget-Ziele für Ihren Frühlingsurlaub

Während wir in Österreich noch auf den echten Temperatur-Durchbruch warten, locken andere Länder bereits mit T-Shirt-Wetter und Preisen, bei denen man einfach zuschlagen muss. Wir verraten Ihnen, wo Sie im Frühling den maximalen Urlaub für den minimalen Preis bekommen.

Vergessen Sie teure Luxus-Resorts zur Hauptsaison! Wer schlau ist, bucht jetzt. Der Frühling ist die perfekte Zeit für alle, die keine Lust auf Massentourismus haben, aber trotzdem Sonne satt wollen.

1. Albanien: Die „Malediven Europas“

Es ist der absolute Trend-Check für 2026! Albanien boomt, ist aber immer noch unschlagbar günstig. Vor allem die Küste rund um Ksamil bietet kristallklares Wasser wie in der Karibik. Im Frühling sind die Temperaturen perfekt für Erkundungstouren, und ein Abendessen für zwei Personen kostet oft weniger als eine Pizza in Wien.

© Getty Images

2. Ägypten & Türkei: Die Preis-Leistungs-Könige

Wer jetzt schon im Meer baden will, kommt an Ägypten nicht vorbei. In Hurghada oder Sharm El Sheikh lockt bereits das Badewetter. Auch die türkische Riviera bietet im Frühling Luxus-All-Inclusive zu Preisen, die im Sommer undenkbar wären. Besonders für Familien ein absoluter Spar-Tipp!

© Getty Images

3. Portugal: Küsten-Traum an der Algarve & City-Vibe in Porto

Portugal bietet das Beste aus zwei Welten. Die Algarve wurde gerade erst wieder zum besten Strandziel gewählt - im Frühling blüht hier alles und die spektakulären Klippen gehören Ihnen fast alleine. Wer lieber Stadt-Luft schnuppert: Porto ist die günstigere (und vielleicht sogar schönere) Alternative zu Lissabon. Ein Glas Portwein am Douro-Ufer ist der ultimative Frühlings-Moment!

© Getty Images

4. Istanbul: Orient-Feeling zwischen zwei Kontinenten

Die Metropole am Bosporus ist im Frühling ein einziges Farbspektakel. Wenn in den Parks Millionen von Tulpen blühen, zeigt sich Istanbul von seiner magischsten Seite. Shoppen auf dem Großen Basar, Geschichte atmen in der Hagia Sophia und danach ein günstiger Kebab an der Galata-Brücke - mehr Städtereise geht nicht!

© Getty Images

5. Griechenland: Frühlingserwachen auf Kreta

Kreta ist die Sonneninsel Nummer eins. Während es im Hochsommer oft zu heiß ist, lässt es sich im Frühling wunderbar wandern oder die antiken Paläste von Knossos besuchen. Die Tavernen locken mit frischen regionalen Köstlichkeiten zu fairen Preisen, bevor der große Gäste-Ansturm kommt.

© Getty Images

6. Zypern: Wo der Sommer zuerst beginnt

Auf Zypern herrscht fast das ganze Jahr über Urlaubsstimmung. Die Insel der Aphrodite bietet im Frühling bereits traumhafte Temperaturen. Besonders für Aktivurlauber ist die Zeit ideal, um das Troodos-Gebirge zu erkunden oder an den noch leeren Stränden von Ayia Napa die erste Bräune des Jahres zu sammeln.

© Getty Images

Achten Sie bei der Buchung auf die Flugtage! Wer unter der Woche fliegt, spart oft noch einmal bis zu 30 %. Packen Sie die Koffer - der Frühling wartet!