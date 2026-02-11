Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Sharon Stone mit Sohn Laird und Karl Guschlbauer
© Andreas Tischler

Hotel Sacher

445 Euro pro Person: So luxuriös diniert Stargast Sharon Stone vor dem Opernball

11.02.26, 10:31
Teilen

Wenn Wien sich für den Opernball in Schale wirft, ist das Hotel Sacher traditionell der Nabel der High Society. 

Wenn sich am Abend des Wiener Opernballs der Vorhang für die internationale Prominenz hebt, findet das eigentliche Spektakel vorab abseits der Tanzfläche statt – bevorzugt in den plüschigen Gemächern des Hotels Sacher. In diesem Jahr sorgt ein besonders exquisites Duo für Gesprächsstoff: Hollywood-Ikone Sharon Stone, die standesgemäß in ihrer Sacher-Suite residiert, wird morgen gemeinsam mit dem österreichischen „Schaumrollenkönig“ Karl Guschlbauer zum festlichen Gala Dîner Opernball 2026 Platz nehmen. Die kulinarische Untermalung dieses Gipfeltreffens trägt den stolzen Preis von 445 Euro pro Person. Gerechtfertigt? 

 


 

Mehr lesen: 

Der Abend beginnt für die  illustren Gäste um 17:30 Uhr mit einem Empfang , bevor ab 18:30 Uhr der Menüservice in fünf Akten die Sinne betören soll. Den Auftakt bildet ein konfierter Loch-Duart-Lachs, der in Begleitung von Kaviar, Kohlrabi, Avocado und Molke serviert wird. Es folgt ein Ragout vom geschmorten Kalbsbäckchen, das mit Pastinaken, Tamarinde und Sonnenblumenkernen eine rustikal-edle Note setzt. Als Fischgang darf sich die Gesellschaft auf ein sanft gegartes Filet vom Wolfsbarsch freuen, veredelt durch kostbaren Périgord-Trüffel, Karfiol, Salzkräuter und eine Chablis-Sauce.

Das Opernball-Menü im Hotel Sacher. 

Das Opernball-Menü im Hotel Sacher. 

© Hotel Sacher

Gestärkt aufs Parkett

Der fleischliche Höhepunkt des Abends ist ein rosa gebratenes Filet vom Almochsen, kunstvoll flankiert von geschmortem Chicorée, Maronen, Schalotten und einem Hauch P.X.-Balsamico. Um den Gaumen schließlich vollends in Verzückung zu versetzen, schließt das Menü mit einer Vollmilch-Schokoladenmousse an der Seite von eingelegten Kirschen und Muscovado-Zucker. In dem beachtlichen Preis ist neben dieser Speisenfolge auch ein Glas Champagner bei Tisch sowie die Auswahl korrespondierender Weine, Mineralwasser und Heißgetränke inkludiert. Man darf also gespannt sein, ob Sharon Stone nach dieser Gourmet-Reise noch die nötige Leichtigkeit für den Walzerschritt besitzt – oder ob sie den Abend lieber im Gespräch über die perfekte Konsistenz von Schaumrollen ausklingen lässt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen