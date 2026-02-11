Alles zu oe24VIP
Heidi Klum
© Getty Images

Heute geht's los!

GNTM: Heidi Klum mit großer Neuerung zum Start der Staffel

11.02.26, 09:35
Einmal mehr können Zuschauerinnen und Zuschauer wieder sehen, wie sich Nachwuchsmodels um einen Einzug in die Show von Heidi Klum bewerben. 

Die 21. Staffel der Castingshow "Germany's Next Topmodel" ("GNTM") startet heute!

Einmal mehr können Zuschauerinnen und Zuschauer wieder sehen, wie sich Nachwuchsmodels um einen Einzug in die Show von Heidi Klum bewerben.  ProSieben zeigt gemeinsam mit der Streamingplattform Joyn die Sendung ab 20.15 Uhr.

"Schöne besondere Neuerung" 

Der Sender kündigte zugleich eine "schöne besondere Neuerung" an: Die Staffel startet zunächst mit der Ausstrahlung der offenen Castings der Männer. Einen Tag später, am Donnerstag, treten demnach die Frauen auf die "GNTM"-Bühne.

Modeschöpfer

Bei den Castings müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten nicht nur vor Klum beweisen, sondern stellen sich laut Mitteilung auch dem Urteil eines bekannten Modeschöpfers. Dazu heißt es von Klum: "Jean Paul Gaultier unterstützt mich in diesem Jahr zum Start bei der Auswahl meiner Models." Sie freue sich auf die 21. Staffel: "Und ja - diesmal legen wir schon am Mittwoch mit unseren Männern los!"

Hinter der Optik

Gegenüber Bild sagt Klum, worum es mittlerweile gehe: „Ich glaube, die Zeiten, in denen man nur klassische Laufsteg-Models durchs Bild laufen sieht, sind vorbei. Die Zuschauer wollten mehr über die Person hinter der Optik erfahren.“ Doch es gebe Grenzen: „Wir erzählen vor der Kamera nur die privaten Geschichten, die von unseren Kandidaten auch erzählt werden wollen.“ 

Der neue Titelsong stammt übrigens von DJ Diplo, der Gesang von Heidi Klum persönlich. "Er hat einen ganz anderen Vibe als unsere bisherigen Titellieder. Diplo schickte mir mehrere Songs und ich habe mir den ausgesucht, der mir am besten gefallen hat.“

