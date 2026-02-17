Diese 7 versteckten Traumstrände in Europa kennen Sie garantiert noch nicht

Sie träumen von weißem Sand und türkisblauem Wasser, haben aber keine Lust auf endlos lange Flüge und den Kampf um die letzte Strandliege? Gute Nachrichten: Das Paradies liegt quasi vor der Haustür. Wir verraten Ihnen Europas versteckte Strandperlen für Ihren nächsten Traumurlaub.

Die Vorfreude auf den Sommerurlaub kann nie zu früh beginnen, aber die Vorstellung, uns im Handtuch an Handtuch mit Tausenden anderen Urlaubern am Strand zu drängen, sorgt nicht gerade für Entspannung. Doch es gibt sie noch, die unberührten Perlen, die versteckten Buchten und die Orte, an denen Sie nichts hören außer das Rauschen der Wellen. Wir haben uns abseits der ausgetretenen Pfade umgesehen und sieben spektakuläre Geheimtipps gefunden. Hier kommen Europas schönste Strand-Secrets!

Cala en Baster, Formentera

© Getty Images

Wer an die Balearen denkt, hat oft volle Strände im Kopf. Doch im Osten von Formentera wartet ein echter Rückzugsort auf Sie. Versteckt zwischen dramatischen, hohen Kalksteinklippen liegt die Cala en Baster. Dieser Steinstrand ist nichts für den klassischen Pauschaltouristen, sondern eine Oase für Naturliebhaber. Umgeben von geheimnisvollen Höhlen und rauen Felsformationen finden Sie hier eine Ruhe, die auf der Insel selten geworden ist.

Insider-Tipp: Packen Sie unbedingt Ihre Taucherbrille ein! Das Wasser ist hier so glasklar, dass es als einer der besten Schnorchel-Spots der Region gilt.

Paralia Apella, Karpathos, Griechenland

© Adobe Stock

Kreta und Rhodos kennt jeder. Aber haben Sie schon von Karpathos gehört? Die kleine Insel dazwischen ist noch ein echter Geheimtipp und das absolute Highlight ist der Strand Paralia Apella an der Ostküste. Dabei handelt es sich um einen strahlend weißen Kiesstrand, eingerahmt von grünen Kiefern und hohen Klippen, die sich schützend um die Bucht legen. Das Wasser leuchtet in einem so intensiven Türkisblau, dass man es glatt mit der Karibik verwechseln könnte.

Cala Màrmols, Mallorca

© Getty Images

Auch auf der beliebten Urlaubsinsel gibt es sie noch: die einsamen Traumstrände. Ganz im Südosten versteckt sich die "Marmorbucht", die Cala Màrmols. Abseits von Bettenburgen und Promenaden liegt diese Bucht tief eingeschnitten zwischen steilen, hellen Felsklippen. Der Sand ist fein, das Wasser leuchtend blau. Warum es hier so ruhig ist? Weil der Weg zu Fuß recht beschwerlich ist (oder man lässt sich bequem per Boot hinbringen). Die Felsformationen unter Wasser machen die Bucht außerdem zu einem genialen Revier für Schnorchler.

Plazhi Lukova, Albanien

© Getty Images

Albanien gilt unter Travel-Experten längst als das neue Trendziel Europas und wenn Sie am Plazhi Lukova stehen, wissen Sie auch warum. Das Panorama ist kinoreif: Links sanfte, saftig-grüne Hügel, rechts weiße Felsen und vor Ihnen nichts als das weite, türkisblaue Meer und der feine Sandstrand. Den Eingang zum Paradies müssen Sie allerdings erst einmal finden! Eine schmale Treppe führt von der Straße hinab zu feinstem Sand und glitzerndem Wasser. Doch der Weg zahlt sich aus!

Plaža Sveti Stefan, Montenegro

© Getty Images

Montenegro steht oft im Schatten des großen Nachbarn Kroatien, doch das kleine Land birgt Schätze wie die Plaža Sveti Stefan. Der Strand befindet sich auf der gleichnamigen Mini-Insel, auf der sich historische Steinhäuser aneinanderkuscheln, ein Postkartenmotiv par excellence! Das Besondere: Sveti Stefan ist über eine Fußgängerbrücke mit dem Festland verbunden. Genau hier hat sich zu beiden Seiten Sand abgelagert. Ein echtes Highlight im sonst eher felsigen Montenegro.

Bolata-Bucht, Bulgarien

© Getty Images

Sie denken bei Bulgarien nur an den Goldstrand? Dann entgeht Ihnen leider dieses Juwel. Rund 70 Kilometer nördlich von Varna wartet die Bolata-Bucht mitten in einem Landschaftsschutzgebiet. Dank ihrer geschützten Form brechen die tosenden Wellen des Schwarzen Meeres an den äußeren Klippen, sodass in der Bucht selbst nur sanftes Wasser an den Strand schwappt. Ideal für den Urlaub mit Kindern, da das Wasser hier besonders flach und ruhig ist.

Plage du Loto, Korsika, Frankreich

© Adobe Stock

Dinge, für die man arbeiten muss, genießt man doppelt. Das gilt definitiv für den Plage du Loto auf Korsika. Dieser Traumstrand besticht durch seinen Puderzucker-Sand und die mediterrane Vegetation im Rücken. Allerdings können Sie hier nicht einfach mit dem Auto vorfahren. Entweder nehmen Sie das Boot oder Sie schnüren die Wanderschuhe. Eine zwei- bis dreistündige Wanderung über den Chemin des Douaniers führt Sie durch atemberaubende Landschaften direkt ans Meer. Die Belohnung ist ein Strandtag, den Sie garantiert nie vergessen werden.