Geheimtipps Italien: 5 Traumorte, die die wenigsten kennen

Italien platzt vor Touristen. Doch abseits der bekannten Hotspots warten traumhafte Orte, die viele noch gar nicht kennen. Fünf besondere Reiseziele, die zeigen, wie schön Italien sein kann.

Der Massentourismus hat Italien fest im Griff. Rom, Venedig oder die Cinque Terre sind wunderschön, aber oft einfach viel zu voll. Höchste Zeit also, den Blick auf Reiseziele zu richten, die mindestens genauso schön sind, aber deutlich entspannter. Hier kommen fünf echte Geheimtipps in Italien, die viele noch gar nicht auf dem Schirm haben.

1. Chioggia

Chioggia wird im Volksmund gerne als „Klein-Venedig“ bezeichnet und ja, der Vergleich passt. Auch hier ziehen sich kleine Kanäle durch die Stadt, bunte Häuser spiegeln sich im Wasser und Brücken verbinden die schmalen Gassen. Der große Unterschied: In Chioggia geht es deutlich ruhiger zu.

© Getty Images

Der kleine Fischerort mit rund 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern hat sich seinen ursprünglichen Charme bewahrt. Statt Souvenirshops und Selfie-Spots bestimmen hier Fischmärkte, Cafés und echtes Alltagsleben das Stadtbild. Perfekt für alle, die das venezianische Flair mögen, aber ohne Menschenmassen.

2. Pontinische Inseln

Einsame Strände in Italien? In der Hauptsaison eher unrealistisch, außer man kennt die Pontinischen Inseln. Die kleine Inselgruppe liegt abgelegen vor der Westküste Italiens, zwischen Rom und Neapel.

© Getty Images

Dazu gehören unter anderem:

Gavi

Zannone

Palmarola

Ventotene

Ponza

Was alle eint: viel unberührte Natur, türkisfarbenes Wasser, felsige Buchten und überraschend wenig Betrieb. Neben entspannten Badetagen lassen sich die Inseln auch wunderbar zu Fuß erkunden, auf ruhigen Wanderwegen mit spektakulären Ausblicken aufs Meer. Ein echtes Traumziel für alle, die Italien von seiner wilden Seite erleben wollen.

3. Matera

Matera liegt in der süditalienischen Region Basilikata und ist optisch einfach spektakulär. Die Stadt schmiegt sich mit ihren verschlungenen Wegen an Felsen, Hügel und Schluchten und wirkt fast wie eine Filmkulisse. Kein Wunder: Matera diente schon mehrfach als Schauplatz für biblische Filme.

© Getty Images

Berühmt ist der Ort vor allem für seine sogenannten Sassi, in den Fels geschlagene Höhlenwohnungen, in denen bis in die 1960er-Jahre noch Menschen lebten. Heute gehören sie zum UNESCO-Weltkulturerbe. Zwar wurde Matera 2019 als Kulturhauptstadt Europas international bekannt, doch der ganz große Touristenansturm ist bislang ausgeblieben.

4. Bergamo

Nur rund 50 Kilometer von Mailand entfernt liegt Bergamo und wird trotzdem oft übersehen. Dabei ist die Stadt mit etwa 120.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ein echtes Juwel. Besonders schön ist die Altstadt, die Città Alta, die auf einem Hügel thront und von einer rund sechs Kilometer langen Stadtmauer umgeben ist. Kleine Gassen, elegante Plätze, gemütliche Cafés und beeindruckende Kirchen prägen das Bild. Zu den bekanntesten Bauwerken zählt die kunstvoll verzierte Cattedrale di San Alessandro.

© Getty Images

5. Syrakus

Syrakus im Südosten Siziliens ist ein Traumziel für alle, die Geschichte lieben. Die Wurzeln der Stadt reichen bis ins achte Jahrhundert vor Christus zurück und das spürt man an jeder Ecke. Überall stoßen Besucherinnen und Besucher auf Zeugnisse der griechischen Antike.

© Getty Images

Besonders bekannt ist der rund 2700 Jahre alte Apollon-Tempel. Zusammen mit vielen weiteren historischen Bauwerken hat er der Stadt den Status als UNESCO-Weltkulturerbe eingebracht. Gleichzeitig ist Syrakus heute eine lebendige Stadt mit Cafés, kleinen Läden und einer wunderschönen Altstadt auf der Insel Ortigia. Antike, Meer und italienisches Lebensgefühl, besser lässt sich Geschichte kaum erleben.

Ob kleine Kanalstadt, wilde Inselwelt, spektakuläre Höhlenstadt, alpine Perle oder antike Metropole, diese fünf Orte zeigen, wie vielseitig Italien wirklich ist.