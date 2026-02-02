Der Wasser-Trick: So bekommen Sie die Kerne schnell aus dem Granatapfel

Granatapfel lieben viele, das Entkernen dagegen kaum jemand. Mit einem einfachen Wasser-Trick lassen sich die Kerne in wenigen Minuten lösen, ganz ohne Spritzer und Küchenchaos.

Granatäpfel sind vor allem im Winter extrem beliebt. Sie schmecken frisch, passen perfekt in Salate, Bowls oder Desserts, aber eine Frage nervt fast alle: Wie bekommt man die Kerne aus dem Granatapfel, ohne dass die halbe Küche danach rot ist?

© Getty Images

Die gute Nachricht: Ein einfacher Wasser-Trick macht das Ganze überraschend sauber.

Das Problem mit dem Granatapfel

Wer schon einmal versucht hat, einen Granatapfel einfach aufzuschneiden und die Kerne herauszudrücken, kennt das Ergebnis:

Saft spritzt

Finger und Arbeitsfläche sind rot

die Kerne landen überall, nur nicht in der Schüssel

Dabei geht es auch deutlich einfacher.

© Getty Images

Schritt 1: Oben einschneiden und Viertel vorbereiten

Zuerst wird mit einem Messer rund um die Spitze des Granatapfels in einem Kreis leicht eingeschnitten. Nur so tief, dass sich die Schale oben gut abziehen lässt. Danach sieht man die natürlichen Kammern im Inneren.

Jetzt einfach:

die Schale entlang dieser Linien einschneiden

den Granatapfel vorsichtig in Viertel teilen

Schon an diesem Punkt bleibt alles noch sauber.

Schritt 2: Viertel ins Wasser legen und Kerne unter Wasser lösen

Eine Schüssel mit Wasser bereitstellen und die Granatapfel-Viertel hineinlegen. Dann werden die Kerne direkt unter Wasser mit den Fingern aus den Kammern gelöst.

Der große Vorteil:

nichts spritzt

der Saft bleibt im Wasser

die Küche bleibt sauber

Ganz nebenbei schwimmt die weiße Haut nach oben, die Kerne sinken nach unten.

Schritt 3: Abseihen

Zum Schluss einfach:

alles durch ein Sieb abgießen

kurz abtropfen lassen

Mit ein paar Schnitten, einer Schüssel Wasser und zwei Minuten Zeit lassen sich Granatapfelkerne ganz unkompliziert auslösen.