Der Wasser-Trick: So bekommen Sie die Kerne schnell aus dem Granatapfel
Ohne Sauerei

Der Wasser-Trick: So bekommen Sie die Kerne schnell aus dem Granatapfel

02.02.26, 12:11
Granatapfel lieben viele, das Entkernen dagegen kaum jemand. Mit einem einfachen Wasser-Trick lassen sich die Kerne in wenigen Minuten lösen, ganz ohne Spritzer und Küchenchaos. 

Granatäpfel sind vor allem im Winter extrem beliebt. Sie schmecken frisch, passen perfekt in Salate, Bowls oder Desserts, aber eine Frage nervt fast alle: Wie bekommt man die Kerne aus dem Granatapfel, ohne dass die halbe Küche danach rot ist?

Der Wasser-Trick: So bekommen Sie die Kerne schnell aus dem Granatapfel
Die gute Nachricht: Ein einfacher Wasser-Trick macht das Ganze überraschend sauber.

Das Problem mit dem Granatapfel 

Wer schon einmal versucht hat, einen Granatapfel einfach aufzuschneiden und die Kerne herauszudrücken, kennt das Ergebnis:

  • Saft spritzt
  • Finger und Arbeitsfläche sind rot
  • die Kerne landen überall, nur nicht in der Schüssel

Dabei geht es auch deutlich einfacher. 

Der Wasser-Trick: So bekommen Sie die Kerne schnell aus dem Granatapfel
Schritt 1: Oben einschneiden und Viertel vorbereiten

Zuerst wird mit einem Messer rund um die Spitze des Granatapfels in einem Kreis leicht eingeschnitten. Nur so tief, dass sich die Schale oben gut abziehen lässt. Danach sieht man die natürlichen Kammern im Inneren. 

Jetzt einfach:

  • die Schale entlang dieser Linien einschneiden
  • den Granatapfel vorsichtig in Viertel teilen

Schon an diesem Punkt bleibt alles noch sauber. 

Schritt 2: Viertel ins Wasser legen und Kerne unter Wasser lösen 

 Eine Schüssel mit Wasser bereitstellen und die Granatapfel-Viertel hineinlegen. Dann werden die Kerne direkt unter Wasser mit den Fingern aus den Kammern gelöst.

Der große Vorteil:

  • nichts spritzt
  • der Saft bleibt im Wasser
  • die Küche bleibt sauber

Ganz nebenbei schwimmt die weiße Haut nach oben, die Kerne sinken nach unten. 

Schritt 3: Abseihen 

Zum Schluss einfach:

  • alles durch ein Sieb abgießen
  • kurz abtropfen lassen

 

Mit ein paar Schnitten, einer Schüssel Wasser und zwei Minuten Zeit lassen sich Granatapfelkerne ganz unkompliziert auslösen.

