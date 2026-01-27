Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper LIVE&STYLE
Live & Style
Startseite Bad Design Trends Garten & Balkon Innovatives Wohnen Küche Schlafen Star Homes Wohnen
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Live&Style
  3. Garten & Balkon
Bauernregel im Jänner: Warum Sonnenschein ein gutes Zeichen ist
© Getty Images

Prognose für 2026

Bauernregel im Jänner: Warum Sonnenschein ein gutes Zeichen ist

27.01.26, 13:55
Teilen

In Österreich zeigt sich Ende Jänner endlich wieder die Sonne. Doch laut einer alten Bauernregel bedeutet der aktuelle Sonnenschein mehr als nur schönes Winterwetter.

Nach Wochen, in denen Österreich unter einer dichten Glocke aus Nebel, Hochnebel und Wintergrau lag, fühlt sich jeder Sonnenstrahl dieser Tage beinahe wie ein kleines Wunder an. Dächer glitzern wieder, die Berge zeichnen sich scharf gegen den Himmel ab, und selbst in den Städten scheint die Luft leichter zu werden. Ende Jänner, wenn der Winter eigentlich noch fest im Griff sein sollte, gewinnt die Sonne plötzlich an Kraft – und genau dieser Moment ist seit Jahrhunderten ein besonderer im bäuerlichen Kalender.

Bauernregel im Jänner: Warum Sonnenschein ein gutes Zeichen ist
© Getty Images

Denn rund um den 30. Jänner, den Gedenktag der Heiligen Martina, beobachteten Bäuerinnen und Bauern schon immer aufmerksam Himmel und Wetter. Was sich jetzt zeigt, galt als Vorbote für das gesamte Vegetationsjahr. Daraus entstand eine der hoffnungsvollsten Bauernregeln des Winters:

„An Martina Sonnenschein, verheißt viel Frucht und guten Wein.“

Was zunächst poetisch klingt, hat einen sehr handfesten Kern.

Lesen Sie auch

Bauernregel im Jänner: Warum Sonnenschein ein gutes Zeichen ist
© Getty Images

Was steckt hinter der alten Bauernregel?

Wenn Ende Jänner die Sonne durchbricht, bedeutet das meist trockenes Hochdruckwetter statt feuchter Nebeltristesse. Für Böden, Obstbäume und vor allem für die Reben ist das ein gutes Zeichen. Die Pflanzen gehen dann ohne Staunässe und Fäulnis in den Frühling, bekommen früh Lichtimpulse und können später kräftiger austreiben. Besonders im Weinbau galt ein sonniger 30. Jänner deshalb als leises Versprechen auf gesunde Rebstöcke und eine reiche Lese. Die Bauernweisheit bedeutet also nichts weniger als: Die Natur bekommt gerade rechtzeitig Licht, um im Frühjahr kraftvoll durchzustarten. 

Bauernregel im Jänner: Warum Sonnenschein ein gutes Zeichen ist
© Getty Images

Warum das heuer so gut passt

Nach den langen Nebelphasen in Österreich ist der jetzige Sonnenschein meteorologisch tatsächlich etwas Besonderes. Sonne Ende Jänner heißt oft:

  • Hochdruckwetter
  • trockene, klare Luft
  • wenig Staunässe im Boden

Das ist genau das, was die alte Bauernregel lobt: Licht und Trockenheit versprechen gute Startbedingungen für Pflanzen.

Oder moderner gesagt: Ein sonniger Spätjänner begünstigt eine gleichmäßigere Vegetationsentwicklung im Frühling – vor allem bei Obst und Wein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden