Winterblüher: Diese Gehölze sorgen schon jetzt für Frühlingsgefühle

Mit diesen blühenden Gehölzen kommt der Frühling Im Jänner – von duftender Zaubernuss bis gelben Winterjasmin.

Wenn der Garten im Winter zur Ruhe zu kommen scheint, beginnt für einige besondere Pflanzen erst der große Auftritt. Winterblühende Gehölze trotzen Frost, Schnee und kurzen Tagen – und setzen gerade im Jänner überraschende Akzente. Sie bringen Farbe, Duft und Leben in eine Zeit, die sonst eher blütenarm ist.

Diese Gehölze blühen im Jänner

© Getty Images

Schon ein einzelner Strauch kann mitten im Jänner Aufmerksamkeit erregen. Welche Arten zu diesem Zeitpunkt bereits blühen, hängt stark von Region, Lage und Witterung ab: In milden Gegenden oder geschützten Gartenbereichen öffnen manche Arten ihre ersten Blüten schon ab Dezember, andere folgen im Laufe des Hochwinters. Frühblüher wie Duftschneeball, Zaubernuss oder die winterblühende Heckenkirsche bringen je nach Wetterverlauf – bereits ab Mitte Jänner Farbe und Duft in den Garten. Auch der Seidelbast gehört zu den klassischen Winterblühern und folgt im Hochwinter mit auffälliger Blüte.

Vögel & Insekten

Winterblühende Sträucher gewinnen zunehmend an Bedeutung – nicht nur als gestalterisches Element. Sie verlängern das Blütenjahr und setzen wertvolle ökologische Impulse in einer ansonsten kargen Zeit. Der Garten bleibt dadurch auch im Winter ein Lebensraum: Sträucher bieten Vögeln Schutz, Sitzplätze und Orientierung. Auf den Blüten der Zaubernuss etwa lassen sich Vögel gerne nieder, um die Umgebung zu beobachten oder nach Insekten zu suchen, die sich in den Zweigen verstecken. Auch die ersten Wildbienen, Hummelköniginnen und Schwebfliegen werden an sonnigen Wintertagen bereits aktiv und finden in Winterblühern eine wichtige Nahrungsquelle.

Schönheiten

In vielen Gärten sind es in dieser Jahreszeit winterblühende Gehölze, die das Auge erfreuen. Der Winterschneeball besticht durch immergrünes Laub und rosafarbene Knospen, die sich zu weißen Blüten öffnen. Elegant wirkt der Duftschneeball „Dawn“ – eine sehr bekannte Sorte, deren Blüten an kahlen Zweigen schweben und an milden Tagen feinen Duft verströmen. Auch die Zaubernuss (Hamamelis) gehört zu den Klassikern: Ihre fransigen Blüten in Gelb, Orange oder Rot entfalten sich oft mitten aus Schnee und Eis – ein kleines Schauspiel, das jedes Jahr fasziniert.

© Getty Images

Die winterblühende Heckenkirsche, ein mittelgroßer Strauch, überrascht mit intensivem Duft. Die immergrüne Mahonie, die ab Jänner leuchtend gelbe Blüten zeigt, ist besonders als Nektarpflanze für Bienen wertvoll. Auch der gelb blühende Winterjasmin punktet durch Robustheit und verschönert Zäune oder Hausmauern.

Pflanzen im Winter

Gesetzt werden winterblühende Gehölze im Herbst, solange der Boden noch offen ist. So können sie vor dem Winter gut einwurzeln und schon im ersten Jahr kräftig austreiben. Tipp: Containerpflanzen lassen sich auch im Frühjahr setzen, sollten dann jedoch regelmäßig gewässert werden. Ein sonniger bis halbschattiger, windgeschützter Standort unterstützt Blütenreichtum und Duft – und sorgt dafür, dass der Garten auch in den kältesten Monaten lebendig und attraktiv bleibt.