Bitte zugreifen: Diese Lebensmittel sollten im Februar auf Ihrem Speiseplan stehen

Der Winter hat uns fest im Griff, doch der Frühling schielt schon um die Ecke. Wie Sie sich die Wartezeit bis zum ersten Grün versüßen können? Mit saisonalen Köstlichkeiten, die nicht nur super lecker sind, sondern auch noch gesund und nachhaltig! Hier kommen die Must-haves für den Einkaufskorb.

Sie müssen nicht auf den Frühling warten, um frischen Genuss auf den Tisch zu bringen. Zwar hält sich das Angebot an saisonalen Köstlichkeiten im Februar noch in Grenzen, doch auch jetzt gibt es viele gesunde und leckere Lebensmittel, die perfekt in die kalte Jahreszeit passen. Wir verraten, welche Wintergenüsse jetzt auf Ihrem Speiseplan stehen sollten und von welchen Sie lieber die Finger lassen.

Saisonales Gemüse im Februar

Grünkohl

Grünkohl ist der absolute Superstar der kalten Jahreszeit! Das grüne Powergemüse strotzt nur so vor Vitaminen und Mineralstoffen. Ideal für eine herzhaft-winterliche Mahlzeit oder als Trend-Superfood in Ihrem grünen Smoothie.

Kohlsprossen

Diese kleinen grünen Vitaminbomben sind nicht nur unglaublich gesund, sondern auch super vielseitig. Reich an Vitamin C, K und Ballaststoffen, stärken sie das Immunsystem und fördern eine gesunde Verdauung. Ob im Ofen geröstet, in der Pfanne gebraten oder als Zutat in herzhaften Eintöpfen: Kohlsprossen bringen den nötigen Biss auf den Teller.

Chicorée

Dieses Wintergemüse ist nicht nur ein Genuss für den Gaumen, sondern auch ein echtes Gesundheitswunder: Es fördert die Verdauung und stärkt das Immunsystem und mal ehrlich: Weniger Zucker und mehr Bitterstoffe im Winter tun jedem gut!

Vogerlsalat

Wenn Sie auf der Suche nach einer gesunden und vitaminreichen Zutat für Ihren Salat sind, dann ist Feldsalat genau das Richtige. Er hat jetzt Saison und ist nicht nur ein echtes Geschmackserlebnis, sondern auch ein richtiger Nährstofflieferant.

Sellerie

Sellerie ist ein unterschätztes Wintergemüse, das reich an Ballaststoffen und Antioxidantien ist. Ob in einer klaren Brühe, als Salat oder in einem Smoothie: Sellerie ist im Februar die perfekte Wahl.

Rettich

Rettich ist im Winter ein echter Geheimtipp. Er bringt mit seiner Schärfe und Frische nicht nur Pep in Salate, sondern wirkt auch entgiftend.

Saisonales Obst im Februar

Äpfel

Äpfel sind noch als Lagerware erhältlich und schmecken besonders gut. Sie eignen sich nicht nur als gesunder Snack, sondern auch für Desserts, Kompott oder Apfelkuchen.

Birnen

Auch Birnen sind im Februar als Lagerware erhältlich. Mit ihrem süßen und saftigen Geschmack sind sie eine tolle Ergänzung zu Salaten, Müsli oder als Snack zwischendurch.

Finger weg von diesen Lebensmitteln!

Nicht alles, was im Winter im Supermarkt liegt, ist eine gute Wahl. Diese Lebensmittel sollten Sie besser meiden:

Erdbeeren

Erdbeeren im Winter? Das klingt erstmal verlockend, doch die meisten Früchte kommen aus Ländern wie Spanien, wo Erdbeerplantagen für ihre ausbeuterischen Arbeitsbedingungen und den massiven Einsatz von Pestiziden in der Kritik stehen. Wenn Sie Beeren genießen wollen, greifen Sie lieber zu tiefgefrorenen Bio-Beeren.

Gurken und Tomaten

Egal, wie sehr wir im Winter auch Gurken und Tomaten lieben: sie sollten jetzt lieber nicht auf unserem Teller landen. Denn in der kalten Jahreszeit kommen sie fast ausschließlich aus beheizten Gewächshäusern in Spanien oder den Niederlanden, was einen riesigen Energieverbrauch mit sich bringt. Lieber auf passierte Bio-Tomaten zurückgreifen und den Energieverbrauch reduzieren.

Nüsse aus dem Ausland

Erdnüsse aus Kalifornien, Israel oder Indien, das klingt nicht nur nach langer Reise, sondern auch nach einer schlechten CO2-Bilanz. Lieber auf heimische Nüsse wie Walnüsse oder Haselnüsse setzen. Diese kommen aus regionalem Anbau und sind frisch, lecker und nachhaltig.