Frisch & fruchtig: Diese Zitrus-Desserts vertreiben den Winterblues

Orangen-Trifle-Kuchen
ZUTATEN FÜR 1 FORM (22 CM)
Für den Kuchen:
- 200 g weiche Butter
- 150 g Zucker
- 4 Eier
- 350 g Mehl
- 1 TL Backpulver
- 75 g gemahlene und blanchierte Mandeln
- Saft von 1 Orange
Für die Vanillecreme:
- 3 Eigelb
- 400 ml Milch
- 2 EL Speisestärke
- 1 Vanilleschote
- 50 g Zucker
Für das Gelee:
- 4 Blätter Gelatine
- 250 ml Orangensaft
- 1/2 TL Orangenblütenwasser
- 1 EL Campari
- 1 EL Ahornsirup
Zum Dekorieren:
- 2-3 Orangen
- 3 EL Ahornsirup
- 1/2 TL Orangenblütenwasser
- 3 EL Orangensaft
- 200 ml Obers
- 2 EL Mandelblättchen
ZUBEREITUNG * LEICHT * 2 H + 2 H KÜHLEN
- Den Ofen auf 170 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Springform mit Backpapier auslegen. Die Butter mit dem Zucker cremig rühren. Nach und nach die Eier zugeben und unterrühren. Das Mehl mit dem Backpulver und den Mandeln darüberstreuen und mit dem Orangensaft unterrühren.
- Den Teig in die Form füllen, glatt streichen und im Ofen ca. 30 Minuten goldbraun backen (Stäbchenprobe). Den Kuchen aus dem Ofen nehmen, abkühlen lassen, aus der Form stürzen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.
- Für die Vanillecreme das Eigelb mit 4–5 EL Milch und der Stärke verrühren. Die übrige Milch mit der aufgeschlitzten Vanilleschote und dem Zucker aufkochen lassen. Unter Rühren zu dem Eigelb gießen, zurück in den Topf füllen und die Creme unter Rühren andicken lassen. Die Vanilleschote entfernen, in eine Schüssel füllen und die Creme mit Frischhaltefolie abgedeckt abkühlen lassen.
- Für das Gelee die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Den Orangensaft mit dem Orangenblütenwasser, Campari und Ahornsirup erhitzen. Die ausgedrückte Gelatine darin auflösen und in eine flache, mit Frischhaltefolie ausgeschlagene Form füllen. Mindestens 2 Stunden im Kühlschrank fest werden lassen.
- 5. Zum Dekorieren die Orangen gründlich schälen und die Filets herausschneiden. Den Ahornsirup mit dem Orangenblütenwasser und Orangensaft verrühren und über den Kuchen träufeln. Mit den Orangenfilets belegen.
- 6.Die Vanillecreme nochmal glatt rühren und auf den Kuchen streichen. Das Obers steif schlagen und darauf verteilen. Das Gelee aus der Form stürzen und klein würfeln. Auf dem Schlagobers verteilen und mit den Mandelblättchen bestreuen. Nach Belieben und je nach Erhältlichkeit mit Orangenblüten garnieren.
Blutorangen-Tiramisu
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 4 Blatt Gelatine
- 400 ml Blutorangensaft
- 2 EL Orangenabrieb
- 3 EL Mandellikör
- 80 g Staubzucker
- 250 g Obers
- 2 EL Vanillezucker
- 400 g Mascarpone
- 150 g Biskotten
- 1 Bio-Blutorange abgezupfte Blätter von
- 2 Stängeln Minze
ZUBEREITUNG * LEICHT * 30 MIN
- Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Den Blutorangensaft mit 1 EL Orangenabrieb, dem Likör und 2 EL Staubzucker erhitzen. Die ausgedrückte Gelatine darin auflösen und etwas abkühlen lassen. In eine Glasschale (ca. 1,5 l) füllen und mindestens 1 Stunde kalt stellen.
- Das Obers mit dem Vanillezucker steif schlagen. Den Mascarpone mit dem übrigen Staubzucker glatt rühren, dann das Schlagobers unterheben. Etwa 1/3 der Creme auf das Orangengelee füllen und mit der Hälfte der Biskotten belegen.
- Mit Creme bedecken und mit den übrigen Biskotten belegen. Die restliche Creme darüber verteilen. Die Blutorange in dünne Scheiben schneiden und auf das Tiramisu setzen. Mit der Minze und übrigem Orangenabrieb garnieren.
Grapefruit-Granatapfel-Crumble
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 60 g Haferflocken
- 30 g Mehl
- 25 g Mandelstifte
- 30 g weiche Butter
- 2 EL brauner Zucker
- 2 pinke Grapefruits
- 400 g griechisches Joghurt
- 2 EL Granatapfelkerne
- 1 Stängel Minzblätter für die Garnitur
ZUBEREITUNG * LEICHT * 30 MIN
- Haferflocken, Mehl, Mandeln, Butter und Zucker in eine Rührschüssel geben und mit den Händen zu Streuseln vermengen. Den Ofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen.
- Die Grapefruits gründlich schälen, die weiße Haut entfernen und die Filets herausschneiden. In eine Gratinform (ca. 20 x 30 cm) legen. Die Streusel darüber verteilen. Im Ofen ca. 15 Minuten goldbraun backen.
- Das Joghurt auf Schälchen verteilen. Crumble und Granatapfelkerne darüber verteilen und mit der Minze garniert servieren.
Zitronenpudding aus dem Ofen
ZUTATEN FÜR 4-6 PERSONEN
- 80 g weiche Butter für die Form
- 100 g feiner Zucker
- 1 EL Vanillezucker
- 2 1/2 TL Bio-Zitronenabrieb
- 3 Eier
- 35 g Mehl
- 1 Msp. Backpulver
- 400 ml Milch
- 5 EL Zitronensaft
- 1 Prise Salz Staubzucker zum Bestäuben
- 2 EL Obers nach Belieben zum Beträufeln
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 05 MIN
- Den Backofen auf 180 °C Oberund Unterhitze vorheizen. Eine ofenfeste Auflaufform (ca. 15 x 25 cm) mit Butter fetten und auf ein Backblech stellen.
- Die weiche Butter mit Zucker, Vanillezucker und Zitronenabrieb hell-cremig rühren. Die Eier trennen. Das Eigelb nach und nach zufügen und jeweils gut unterrühren, bis die Masse dickcremig ist. Mehl und Backpulver mischen, darübersieben und unterziehen. Dann die Milch und zum Schluss den Zitronensaft unterrühren, bis alles gut vermischt ist.
- Das Eiweiß mit dem Salz steif schlagen, dann portionsweise unter die Zitronen-Eigelb-Masse heben. Alles in die vorbereitete Form geben und den Pudding im Ofen in 40–45 Minuten goldbraun backen.
- Den Zitronenpudding mit Staubzucker bestäuben, nach Belieben mit etwas Obers beträufeln und sofort servieren.
