Tarte, Muffin & Co.: Verführerische Dessertideen mit Granatapfel

Granatapfel-Tarte No-Bake
ZUTATEN FÜR 1 FORM, 24 CM
Für den Boden:
- 200 g Vollkornkekse
- 100 g Butter
- Für den Belag:
- 6 Blätter weiße Gelatine
- 250 g Mascarpone
- 150 g Frischkäse
- 200 g Topfen
- 80 g Zucker
- 2 EL Vanillezucker
- 1 Granatapfel
- 2–3 EL Granatapfelsirup
ZUBEREITUNG * LEICHT * 30 MIN + 4 H KÜHLEN
- Die Kekse im Blitzhacker fein zerkrümeln. Die Butter schmelzen und mit den Krümeln vermengen. Die Springform mit Backpapier auslegen, die Krümelmasse hineingeben und flach andrücken. In den Kühlschrank stellen.
- Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Den Mascarpone, den Frischkäse und den Topfen mit dem Zucker und Vanillezucker glatt rühren. Die Gelatine gut ausdrücken und in einem kleinen Topf bei mäßiger Hitze schmelzen lassen. Dann 2–3 EL der Creme einrühren und anschließend die Gelatine gut unter die Creme heben.
- Den Granatapfel rundherum andrücken, halbieren und die Kerne herausklopfen. 2 EL zum Garnieren beiseite stellen, den Rest unter die Creme heben. Auf dem Keksboden verstreichen und mindestens 4 Stunden, am besten über Nacht, in den Kühlschrank stellen. Zum Servieren mit den restlichen Kernen bestreuen und mit dem Sirup beträufeln.
Granatapfel-Muffins
ZUTATEN FÜR 12 STÜCK
- 1 Granatapfel
- 175 g Mehl
- 75 g gemahlene Haselnüsse
- 1 TL Backpulver
- 1 Prise Salz
- 1/2 TL Zimtpulver
- 80 g Zucker 80 ml Pflanzenöl
- 125 ml Obers
- 125 ml Buttermilch
- 1 Ei
- Staubzucker zum Bestauben
ZUBEREITUNG * LEICHT * 45 MIN
- Ofen auf 180°C Unter- und Oberhitze vorheizen. Ein Muffinbackblech mit Papierförmchen auslegen. Den Granatapfel rundherum gut andrücken, halbieren und die Kerne herausklopfen. Einige Kerne zum Garnieren beiseitelegen.
- Das Mehl, die Haselnüsse, Backpulver, Salz und Zimt vermengen. Den Zucker, das Öl, das Obers und die Buttermilch mit dem Ei verquirlen. Die Mehlmischung rasch unter die Eimasse rühren, bis die trockenen Zutaten feucht sind. Die Granatapfelkerne unterziehen und den Teig in die Förmchen füllen.
- Die Muffins im vorgeheizten Backofen 20–25 Minuten goldbraun backen. Vom Blech nehmen und auskühlen lassen. Mit Staubzucker bestauben und mit den übrigen Granatapfelkernen garnieren.
Granatapfel-Schokoladen-Parfait
ZUTATEN FÜR 1 PARFAITFORM, 1 LITER
- 150 g Zartbitter-Schokolade
- 250 ml Milch
- 4 EL Granatapfelsaft
- 2 Eier
- 2 EL Honig
- 1 TL Vanilleextrakt
- 100 g Mascarpone
- 200 ml Obers
- 50 g Mandelstifte
- 2 EL Granatapfelkerne
- Kakaopulver zum Bestreuen
ZUBEREITUNG * LEICHT * 20 MIN + 6 H KÜHLEN
- Die Parfaitform (ca. 1 l) mit Frischhaltefolie ausschlagen. Die Schokolade raspeln und zum Garnieren etwa 2 EL abnehmen.
- Die Eier trennen. Milch mit Granatapfelsaft, Eigelben, Honig und Vanille über einem heißen Wasserbad dick-cremig rühren. Vom Wasserbad nehmen und die Schokolade untermischen. Die Creme kalt rühren und den Mascarpone untermengen.
- Das Obers und das Eiweiß jeweils steif schlagen und unterheben. Etwa 1/3 der Masse in die Form füllen und mit den Mandeln bestreuen. Die übrige Parfaitmasse darauf füllen, mit Folie abdecken und ca. 6 Stunden frieren lassen.
- Etwa 10 Minuten vor dem Servieren aus dem Gefrierfach nehmen und aus der Form stürzen. Die Folie abziehen und mit der übrigen Schokolade und den Granatapfelkernen bestreuen. Mit Kakaopulver bestreuen und in Scheiben geschnitten servieren.
Schokoladentorte mit Granatapfel-Ganache
ZUTATEN FÜR 1 FORM, 18 CM
Für den Kuchen:
- 60 g Butter
- 6 Eier
- 150 g Zucker
- 1 Prise Salz
- 125 g Mehl
- 40 g Kakao
- 1 Msp. Backpulver
Für die Creme:
- 250 g Mascarpone
- 1–2 EL Zucker
- 3–4 EL Milch
- Für die Ganache:
- 100 g dunkle Kuvertüre
- 100 ml Granatapfelsaft
Außerdem:
- 2–3 EL Granatapfelkerne
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 20 MIN
- Den Backofen auf 170 °C Heißluft vorheizen. Zwei Springformen (18 cm) am Boden mit Backpapier auslegen.
- Die Butter schmelzen. Die Eier trennen. Das Eiweiß mit der Hälfte des Zuckers und dem Salz steif schlagen. Die Eigelbe mit dem restlichen Zucker schaumig rühren. Mehl mit Kakao und Backpulver mischen. Den Eischnee unter die Eigelbmasse ziehen, dann die Mehlmischung unterheben. Zuletzt die Butter unterziehen.
- Die Masse in die Formen füllen, glatt streichen und im Ofen ca. 35 Minuten backen (Stäbchenprobe). Sollte der Kuchen zu stark bräunen, rechtzeitig mit Alufolie abdecken. Aus dem Ofen nehmen und in der Form vollständig auskühlen lassen.
- Für die Creme den Mascarpone mit Zucker und Milch glatt rühren.
- Für die Ganache die Schokolade hacken und schmelzen. Den Granatapfelsaft erhitzen und unterrühren, bis die Masse glatt ist. Auskühlen lassen. 6.Die Mascarponecreme auf einen Kuchen streichen und den zweiten darauf setzen. Mit der Schokoladenganache übergießen und diese seitlich ablaufen lassen. Mit den Granatapfelkernen bestreuen und servieren.
