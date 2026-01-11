Tarte, Muffin & Co.: Verführerische Dessertideen mit Granatapfel

Finger weg: Diese Lebensmittel sollten Sie im Jänner nicht kaufen Leider ist die Auswahl an frischem Obst und Gemüse im Winter begrenzt. Doch auch im Jänner gibt es saisonale Köstlichkeiten, die nicht nur gut schmecken, sondern auch gesund sind. Wir verraten, was jetzt auf Ihrem Einkaufszettel stehen sollte und von welchen Produkten Sie lieber die Finger lassen.