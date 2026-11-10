"Fabelhafter" Auftakt in Eggenburg

Rund 550 Besucher bei der Premiere von "Fabelhaft Niederösterreich" in Eggenburg. Ab Donnerstag, 12. November, feiert das Austrian International Storytelling Festival 20 Jahre "Fabelhaft" im Sconarium Bad Schönau, mit Eröffnungsabend und freiem Familienfest.

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Der erste Teil der Jubiläumsausgabe ist geschafft. Von 7. bis 9. November war "Fabelhaft Niederösterreich" erstmals in Eggenburg zu Gast, anlässlich der Sonderausstellung "Märchen, Mythen und Legenden" im Krahuletz-Museum. An drei Tagen kamen rund 550 Besucher zu "Langer Nacht der Geschichten", Familientag "Fest der Fantasie" und den Matineen für Schüler.

Nun wandert das Festival unter dem Motto #dreamstories – Zwischen Vision und Wirklichkeit weiter nach Bad Schönau. Von 12. bis 15. November wird das Sconarium zum 14. Mal zum Festivalzentrum.

Clown-Meister Peter Shub © WoW

Donnerstag, 12. November, 19.30 Uhr: Eröffnung "Die Bucklige Welt trifft auf Indien"

Festivalgründer Folke Tegetthoff erzählt aus seinem neuen Buch Indien in 65 Geschichten, Christoph Stocker liest Geschichten aus der Buckligen Welt. Der indische Botschafter in Österreich, Seine Exzellenz Shambhu S. Kumaran, spricht mit Tegetthoff über die Verbindung zweier Kulturen. Kräuterwirtin Gerda Stocker bringt beide Welten auch kulinarisch zusammen.

Sonntag, 15. November, 14.00 bis 18.00 Uhr: "Großes Fest im fabelhaften Ort"

Den Abschluss bildet ein Familienfest bei freiem Eintritt. Es gibt Clownerie, Jonglage, Marionettentheater, Walk Acts, Kreativ-Stationen sowie eine Seifenblasen- und Feuershow.

Weitere Höhepunkte in Bad Schönau

Freitag, 13. November: Matineen der Geschichten für Schulen (9.00 und 11.00 Uhr). Um 19.30 Uhr folgt die "Lange Nacht der Geschichten", seit 39 Jahren das Herzstück des Festivals. Mit dabei sind u. a. Folke Tegetthoff, Ferruccio Cainero (IT), Clown-Legende Peter Shub (USA), Jongleur Vladyslav Holda (UA), Geigerin Julia Lacherstorfer und Poetry-Slammerin Katharina Wenty. Restkarten verfügbar. Samstag, 14. November, 19.30 Uhr: Story Dinner, bei dem internationale non-verbale Bühnenkunst auf regionale Kulinarik trifft. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft.

Die Zukunft des Festivals ist bis inklusive 2028 gesichert, das Land Niederösterreich hat die Zusammenarbeit um zwei weitere Jahre zugesagt. Hauptsponsor ist seit der ersten Ausgabe die Niederösterreichische Versicherung.

"Als ich 2007 das Konzept eines Erzählkunstfestivals für Niederösterreich präsentierte, hätte ich mir niemals träumen lassen, dass unser Festival 20 Jahre später Niederösterreich noch immer verzaubern darf – nun seit 14 Jahren in Bad Schönau, in der Buckligen Welt."

Folke Tegetthoff, Festivalgründer