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Zusatzkosten

Ski-Wirbel: Parken kostet 6 Euro extra

Andreas Staggl
von
Drei Personen holen Skiausrüstung aus einem Auto auf einem verschneiten Parkplatz.
© Getty Images/Maskot
Zusätzliche Kosten statt Gratisparkplatz: Am Mölltaler Gletscher sorgt eine Neuerung zum Start der Wintersaison 2026/27 für heftige Diskussionen.
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Wer mit dem Auto zum Skifahren kommt, muss ab sofort neben dem Skipass auch eine Parkgebühr bezahlen. Zahlreiche Wintersportler reagieren verärgert und kündigen bereits an, künftig auf andere Skigebiete auszuweichen.

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Extra-Kosten fürs Parken

Die neue Regelung gilt seit dem Saisonstart am 6. November. Zum Einsatz kommt ein digitales Parksystem ohne Schranken. Ein Tagesticket für den Parkplatz zwischen 7 und 18 Uhr kostet sechs Euro. Wer sein Auto über Nacht stehen lässt, muss für den Zeitraum von 18 bis 7 Uhr sogar 25 Euro bezahlen. Auch Saisonkartenbesitzer sind nicht ausgenommen. Für regelmäßige Gäste gibt es eine eigene Park-Saisonkarte um 60 Euro, die allerdings nur tagsüber gilt.

In sozialen Netzwerken hagelt es Kritik. Viele Besucher fragen sich, welchen zusätzlichen Nutzen sie für die Gebühren erhalten. Andere bemängeln die ohnehin hohen Skipasspreise und sehen keinen Grund für weitere Kosten.

Die Betreiber verteidigen die Maßnahme mit organisatorischen Problemen. Das neue System soll eine geregelte Parkplatznutzung ermöglichen und Dauerparken, wildes Campieren sowie damit verbundene Müllprobleme verhindern. Die Kritik vieler Gäste dürfte damit allerdings noch nicht verstummen.

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