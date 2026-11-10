Förderung zum Energiesparen und Heizkostenzuschuss

Das Land entlastet Gemeinden und Haushalte beim Energiesparen und Heizen.

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Die Landesregierung hat am Dienstag zwei Pakete geschnürt: 2,4 Millionen Euro fließen an 152 Gemeinden und zwei Gemeindeverbände, die beim Energiesparen Ernst machen. Gefördert werden Straßenbeleuchtung, Photovoltaik, Heizungstausch und E-Fahrzeuge.

"Jeder Euro, den unsere Gemeinden bei den laufenden Energiekosten einsparen, schafft Spielraum für andere wichtige Aufgaben vor Ort", sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Gemeinden sparen kräftig

Die Bilanz ist gewaltig: Seit 2012 haben Gemeinden rund 320.700 Lichtpunkte umgerüstet und sparen dadurch jährlich rund 18,52 Millionen Euro. Allein heuer kommen 26 neue Heizungen, 62 Photovoltaikanlagen und 43 E-Fahrzeuge dazu, manche davon für "Essen auf Rädern".

Auch die Haushalte bekommen Hilfe

Die Landesregierung hat einstimmig den NÖ Heizkostenzuschuss für 2026/2027 beschlossen. Er soll jene unterstützen, "für die die Kosten des täglichen Lebens und insbesondere das Heizen eine finanzielle Herausforderung darstellen", betonen die Landesrätinnen Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Eva Prischl (SPÖ).

150 Euro fürs Heizen

Der Zuschuss beträgt 150 Euro. Bei zwölf Mal jährlichem Einkommen liegt die Grenze bei 1.526,46 Euro für Alleinstehende und 2.408,14 Euro für Paare, pro Kind kommen 235,53 Euro dazu.

Der Antrag läuft von 11. November 2026 bis 31. März 2027 und ist nur am Gemeindeamt des Hauptwohnsitzes möglich. Wer Leistungen nach dem NÖ SAG bezieht, bekommt das Geld automatisch.