oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Gesundheitsstudien

40 Millionen für Pflege-Nachwuchs

Rudolf Preyer
von
Pflege ist ein Dienst aus Nächstenliebe nah am Menschen.
© ORF
Millionen-Segen für den Pflege-Nachwuchs! Niederösterreich sichert die Gesundheitsstudien im Land mit bis zu 39,6 Millionen Euro ab.
OE24 auf Google bevorzugen

Im Kampf gegen den Fachkräftemangel greift Niederösterreich tief in die Tasche: Der NÖGUS hat neue Förderverträge mit den Hochschulen in St. Pölten, Krems und Wiener Neustadt abgeschlossen. Sie laufen von Oktober 2026 bis September 2029.

"Damit sie morgen für uns da sein können, müssen wir heute in eine professionelle Ausbildung investieren", sagt Landesrat Martin Antauer (FPÖ). Bis zu 1.113 Studienanfänger pro Jahr sind damit garantiert.

Auch interessant

5 x Winterurlaub für 2 Personen gewinnen!

Katze auf Holzkreuz geschraubt: 67-Jähriger gefasst

Überfall in Trafik: Räuber attackiert Mitarbeiterin (65)

Pflege im Fokus

Der Schwerpunkt liegt auf der Pflege: An jeder der drei Hochschulen werden bis zu 185 Anfängerplätze gefördert, insgesamt 555 pro Jahr. Dazu kommen Physiotherapie, Logopädie, biomedizinische Analytik und die Hebammen-Ausbildung.

Auch die Standorte Amstetten-Mauer, Horn und Mistelbach profitieren. Für angewandte Forschung gibt es pro Hochschule bis zu 250.000 Euro jährlich.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Heiliger Martin wird in NÖ noch hochgehalten

"Fabelhafter" Auftakt in Eggenburg

40 Millionen für Pflege-Nachwuchs

Niederösterreich im Narrenfieber

"NÖ zuerst": 53 Asylheime werden zugesperrt

Krankenhaus-Mitarbeiter müssen für Parkplatz blechen

Neue NÖ-Raumordnung: Rote Linien gegen Beton

Magischer Rundweg im Schlosspark Laxenburg

Kritzendorfer Schul-Aus: Kinder raus, Millionen rein?

Förderung zum Energiesparen und Heizkostenzuschuss