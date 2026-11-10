40 Millionen für Pflege-Nachwuchs

Millionen-Segen für den Pflege-Nachwuchs! Niederösterreich sichert die Gesundheitsstudien im Land mit bis zu 39,6 Millionen Euro ab.

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Im Kampf gegen den Fachkräftemangel greift Niederösterreich tief in die Tasche: Der NÖGUS hat neue Förderverträge mit den Hochschulen in St. Pölten, Krems und Wiener Neustadt abgeschlossen. Sie laufen von Oktober 2026 bis September 2029.

"Damit sie morgen für uns da sein können, müssen wir heute in eine professionelle Ausbildung investieren", sagt Landesrat Martin Antauer (FPÖ). Bis zu 1.113 Studienanfänger pro Jahr sind damit garantiert.

Pflege im Fokus

Der Schwerpunkt liegt auf der Pflege: An jeder der drei Hochschulen werden bis zu 185 Anfängerplätze gefördert, insgesamt 555 pro Jahr. Dazu kommen Physiotherapie, Logopädie, biomedizinische Analytik und die Hebammen-Ausbildung.

Auch die Standorte Amstetten-Mauer, Horn und Mistelbach profitieren. Für angewandte Forschung gibt es pro Hochschule bis zu 250.000 Euro jährlich.