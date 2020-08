Wilde Verfolgungsjagd nach Pkw-Diebstahl

Ein 26-Jähriger flüchtete quer durch Wien vor der Polizei.

Am Montag gegen 13:40 kam es in Wien zu einer spektakulären Verfolgungsjagd. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, bemerkte ein Beamter in der Marokkanergasse, wie ein 26-Jähriger in ein offensichtlich fremdes Fahrzeug einstieg und davonfuhr.

Es wurde eine Sofortfahndung eingeleitet, Beamte nahmen die Verfolgung auf. Die Nachfahrt erstreckte sich vom 1. über den 6. bis in den 14. Bezirk. Der Tatverdächtige ignorierte jegliche Anhalteversuche. Bei der Flucht gefährdete er sowohl Polizisten als auch Fußgänger und beging zahlreiche Verwaltungsübertretungen. Schlussendlich verlor der mutmaßliche Täter offenbar aufgrund der nassen Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr in einen Brückenpfeiler der Baumgartner Brücke. In weiterer Folge konnte er durch die nachfahrenden Polizisten vorläufig festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht werden.

Im Zuge der Verfolgungsjagd wurde sowohl der Streifenkraftwagen, sowie das gestohlene Fahrzeug, als auch ein unbeteiligtes Fahrzeug beschädigt. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand.Durch den Amtsarzt konnte bei dem Mann eine Beeinträchtigung durch Suchtgift festgestellt werden.