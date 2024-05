Schauspiellegende Dabney Coleman (92) gestorben

Dabney Coleman im Alter von 92 Jahren gestorben: Die Schauspiellegende von "Yellowstone" und "9 to 5" ist tot.

Jetzt wurde bestätigt, dass Dabney Coleman im Alter von 92 Jahren verstorben ist.

Klassiker

Die Schauspiellegende, die zuletzt in "Yellowstone" als Vater von Kevin Costners Charakter John Dutton auftrat, war vor allem für seine Rollen in den Filmklassikern "9 to 5", "Tootsie" und "On Golden Pond" bekannt.

Vielseitige Rollen

Weitere Rollen speilte er in "The Towering Inferno", "War Games" und der Serie "Mary Hartman", sowie die Hauptrolle des Commodore Louis Kaestner in "Boardwalk Empire".