5 x Winterurlaub für 2 Personen gewinnen!

Inklusive 3 Übernachtungen, Halbpension & Tages-Skipass

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

❄️ Winterzauber in Filzmoos gewinnen!

Raus aus dem Alltag, rein ins Wintervergnügen!

Wir bringen dich und deine Lieblingsbegleitung in den Schnee!

Gewinne mit etwas Glück einen unvergesslichen Winterurlaub im wunderschönen Filzmoos im Salzburger Land.

Freue dich auf verschneite Berglandschaften, bestens präparierte Pisten, gemütliche Hütten und erholsame Stunden in traumhafter Winterkulisse.

✨ Filzmoos wartet auf dich!

Jeder Gewinn beinhaltet:

🏔️ 3 Übernachtungen für 2 Personen

🍽️ Halbpension für einen rundum gelungenen Aufenthalt

🎿 2-Tages-Skipässe für unvergessliche Skitage

Ob sportlich auf der Piste oder gemütlich beim Genießen der winterlichen Bergwelt – in Filzmoos erwartet dich Winterurlaub von seiner schönsten Seite!