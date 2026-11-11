Schumacher: "Dann bin ich der nächste, der stirbt"

Die neue Netflix-Doku "Schumacher ‘94 - Die Geburt einer Legende" gibt den Fans der Motorsport-Legende neue, tiefe Einblicke in das Leben von Michael Schumacher. Vor allem die Liebe zu seiner Ehefrau Corinna und der Tod seines Rivalen Ayrton Senna bereiten Fans Gänsehaut.

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Seit Oktober kann man die neue Schumi-Doku auf Netflix streamen und das erste Weltmeister-Jahr von Michael Schumacher noch einmal miterleben. Immer an seiner Seite: Ehefrau Corinna!

Sie spricht von "bedingungsloser Liebe" und dass ihr Motorsport, bevor sie Michael kennenlernte, überhaupt nicht interessiert hätte. Dennoch lebte sie mit dem F1-Star den kompletten Zirkus der Königsklasse mit: "Es war wie, wenn man das ganze Jahr auf Camping-Urlaub ist."

"Waren wie Kinder"

"Wir waren 21, fast wie Kinder, aber wir hatten uns, das war uns wichtig. Michael wollte eigentlich nie berühmt werden", spricht Corinna emotionale Worte – und verrät auch intime Details.

Die Karriere von Michael Schumacher 1 / 13 Wir blicken auf die außergewönliche Karriere von Michael Schumacher zurück: Hier in der Bildershow zum Durchklicken! © PA Images via Getty Images Die Anfänge – Ein Bub mit großen Träumen (1973–1987): Schon als Vierjähriger saß Michael Schumacher im Kart und entdeckte seine Leidenschaft für den Motorsport. Mit deutschen und europäischen Kart-Titeln legte er den Grundstein für eine außergewöhnliche Karriere. © Getty Der Weg nach oben – Auf dem Sprung in die Königsklasse (1988–1990): Über die Formel König und die Formel 3 arbeitete sich Schumacher Schritt für Schritt nach oben. 1990 krönte er seinen Aufstieg mit dem Gewinn der Deutschen Formel-3-Meisterschaft. © Getty

"Die Badewanne war eigentlich unser einziger Rückzugsort, dort haben wir uns dann alles erzählt", muss Corinna schmunzeln.

Natürlich werden in der Doku auch Clips von Schumi selbst eingespielt, er sagt zum Beispiel: "Corinna musste sich nie Sorgen machen, dass ich zu sehr nach Benzin und Öl rieche, weil der Champagner hat alles weggespült, weil ich so viel gewonnen habe."

Pikante Fan-Post

Eine pikante Story hatten die Schumachers noch auf Lager: "Michael hat immer von einer "Jutta" in der Fanpost Unterwäsche geschickt bekommen", erzählt Corinna. Michael: "Das wurde dann zum Running Gag, ich hab dann immer zu ihr gesagt: Komm, Jutta!"

Auch ein dunkles Kapitel der Formel-1-Geschichte wurde in der Doku beleuchtet. In dem Jahr, als Schumacher zum ersten Mal Weltmeister wurde, starb sein großer Rivale Ayrton Senna bei einem Horror-Unfall in Imola.

Nicht beim Senna-Begräbnis

"Ich wollte eigentlich aufhören, als Ayrton gestorben ist", verrät Schumacher. Doch er entschied sich, weiterzufahren: "Es war schon ein mulmiges Gefühl da, ich könnte als nächster sterben, aber nach ein paar Wochen ging es wieder und das Sportliche rückte in den Vordergrund."

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Auf Sennas Begräbnis fehlte Schumacher: "Wir waren Rivalen, das hätte irgendwie nicht gepasst."