Ex-Freundin entführt - Cobra befreite 37-Jährige

Das Kidnapping einer 37-Jährigen löste eine groß angelegte Alarmfahndung in der Obersteiermark aus. Polizeikräfte konnten die Frau aus der Gewaltlage befreien.

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Stmk. Entführungs-Alarm am Dienstag in Bruck an der Mur/Thörl: Dabei stand ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag im Verdacht, eine 37-Jährige gewaltsam in sein Fahrzeug gezerrt und mit ihr geflüchtet zu sein. Ein guter Freund des Kidnapping-Opfers, bei dem die Frau zu Besuch gewesen war, erstattete aufgeregt Anzeige bei der Polizei.

Fluchtfahrzeug im Bereich der Fölzklamm beim Hochschwab entdeckt. © komoot

Die Polizei leitete umgehend eine Alarmfahndung nach dem bekannten Fluchtfahrzeug ein. Daran beteiligt waren sämtliche Polizeistreifen aus der Region. Unterstützt wurden sie von diversen Sonderkräften. Neben dem Einsatzkommando Cobra stand unter anderem auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Für den Fall einer möglichen Geisellage wurde zudem vorsorglich die Verhandlungsgruppe alarmiert.

Frau geschlagen und mit Messer bedroht

Bereits kurze Zeit später gelang es den Einsatzkräften, das Auto im Bereich der Fölzklamm zu lokalisieren. Polizisten nahmen sofort die Verfolgung des Flüchtenden mit schwerer Schutzausrüstung auf. Mit Unterstützung des Polizeihubschraubers, der Cobra-Beamte über den Luftraum zum Einsatzort brachte, nahmen Polizisten den 38-Jährigen kurz darauf fest und befreiten die 37-Jährige aus ihrer Lage. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde im LKH Hochsteiermark ambulant behandelt.

Das LKA Steiermark hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach bisherigen Erkenntnissen führen die beiden seit mehreren Jahren eine Art On-Off-Beziehung. Als die 37-Jährige am Dienstag einen guten Freund besuchte, dürfte der bereits einschlägig in Erscheinung getretene 38-Jährige aus Eifersucht dort aufgetaucht sein. Er steht im Verdacht, die Eingangstür beschädigt, die Frau gewaltsam in sein Fahrzeug gezerrt und gegen ihren Willen entführt zu haben. Dabei soll er die 37-Jährige mehrfach geschlagen und mit einem Klappmesser bedroht haben. Der Verdächtige selbst bestreitet alle Vorwürfe. Gegen ihn wurde ein Waffenverbot sowie ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben in die Justizanstalt Leoben eingeliefert und befindet sich bis auf Weiteres in Haft.