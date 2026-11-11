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Häftling isoliert

Affenpocken-Alarm im größten Gefängnis Österreichs

Anna-Theresa Zehentleitner
von
© APA/HELMUT FOHRINGER
In der Justizanstalt Josefstadt wurde bei einem Häftling eine Mpox-Infektion festgestellt. Der Mann wurde isoliert, mehrere Kontaktpersonen vorsorglich abgesondert. Auch für Insassen und Personal gelten Schutzmaßnahmen.
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Wie der "Kurier" berichtet, bestätigte das Justizministerium den Krankheitsfall. Der betroffene Insasse war erst am 9. November in die Justizanstalt eingeliefert worden. Laut Ministerium ist die Erkrankung bereits weitgehend abgeheilt. Die restliche Isolationszeit verbringt der Mann in einem eigenen Haftraum.

FFP2-Maskenpflicht im Gefängnis

Nach Bekanntwerden der Infektion reagierte die Gefängnisleitung mit mehreren Schutzmaßnahmen. Sämtliche Kontaktpersonen wurden medizinisch untersucht. Bislang zeigt keine von ihnen Symptome.

Für betroffene Häftlinge und Bedienstete gilt außerdem eine FFP2-Maskenpflicht. Personen mit direktem Kontakt zum Erkrankten bleiben bis zur weiteren Abklärung mit der Gesundheitsbehörde vorsorglich abgesondert. Weitere Maßnahmen sind derzeit nicht notwendig.

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Bereits 52 Mpox-Fälle in Österreich

Mpox, früher als Affenpocken bezeichnet, ist eine meldepflichtige Viruserkrankung. Eine Übertragung ist unter anderem durch engen Körperkontakt oder verunreinigte Textilien möglich. In Österreich wurden heuer bereits 52 Fälle registriert.

Die Justizanstalt Josefstadt ist derzeit stark überbelegt: Obwohl das Gefängnis ursprünglich für rund 800 Häftlinge ausgelegt war, sind dort trotz laufender Umbauarbeiten etwa 1.150 Menschen untergebracht.

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