Krapfen oder Berliner? Warum das Faschingsgebäck überall anders heißt

Heute, am 11.11.2026, ist es wieder so weit: Um 11:11 Uhr startet die fünfte Jahreszeit! Doch während die einen Fasching feiern, stellt sich eine süße Frage: Krapfen oder Berliner, wie heißt das beliebte Marmeladengebäck denn nun richtig?

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Ob man es nun Fasching, Karneval oder Fastnacht nennt, eines darf ab sofort bei keiner Feier mehr fehlen: das fluffige, frittierte Hefegebäck. Doch während wir in Österreich ganz selbstverständlich in unseren "Faschingskrapfen" beißen, wird dasselbe Gebäck im benachbarten Deutschland je nach Region als "Berliner", "Pfannkuchen" oder "Kräppel" genossen. Was hat es mit diesem endlosen Namens-Wirrwarr auf sich und wo liegen die echten Unterschiede?

Der österreichische Klassiker: Der Krapfen

Krapfen © Getty Images/iStockphoto

Bei uns in Österreich ist die Sache eigentlich klar. Ein richtiger Krapfen besteht aus einem luftigen Germteig, wird in heißem Fett schwimmend goldbraun herausgebacken und weist in der Mitte einen charakteristischen, hellen "Kragen" auf. Wenn wir hineinbeißen, erwarten wir eine Füllung aus fein passierter Marillenmarmelade, bedeckt von einer großzügigen Schicht Staubzucker.

Der Name selbst ist übrigens ziemlich alt und leitet sich vom althochdeutschen Wort "krapho" ab, was so viel wie "Haken" oder "Kralle" bedeutete. Ein Hinweis auf die vermutlich früher etwas weniger perfekte, eher krallenförmige Gestalt des Gebäcks. Übrigens: Auch unsere direkten Nachbarn im Süden Deutschlands (vor allem in Bayern) essen mit uns Krapfen.

Die Legende um den "Berliner Pfannkuchen"

Reist man nach Nord- und Westdeutschland, bestellt man plötzlich einen "Berliner". Warum ausgerechnet Berliner? Hier kommt eine etwas kuriose Legende ins Spiel.

Die Geschichte besagt, dass ein Berliner Zuckerbäcker im Jahr 1756 unter König Friedrich dem Großen unbedingt in den Krieg ziehen wollte. Er wurde jedoch als wehruntauglich abgelehnt, durfte aber als Feldbäcker bei dem Regiment bleiben. Aus Dankbarkeit soll er kleine Hefeteigbällchen geformt haben, die wie Kanonenkugeln aussahen. Weil es im damaligen Feldlager aber keine Backöfen gab, frittierte er den Teig kurzerhand in einer mit heißem Fett gefüllten Pfanne direkt über dem offenen Feuer.

So entstand der Name "Berliner Pfannkuchen", der heute im Großteil der westlichen und nördlichen Bundesrepublik einfach zu "Berliner" abgekürzt wird. Einen kleinen Unterschied zum Krapfen gibt es hier jedoch bei der Füllung: Ein deutscher Berliner wird häufig mit Mehrfrucht-, Himbeer- oder Kirschkonfitüre gefüllt und oft mit einem dicken Zuckerguss glasiert statt mit Puderzucker bestreut.

Pfannkuchen und Kräppel

Komplett verrückt wird es, wenn man für Fasching in die namensgebende Hauptstadt Berlin reist. Bestellt man in Berlin und weiten Teilen Ostdeutschlands einen "Berliner", erntet man verwirrte Blicke. Das runde Gebäck heißt dort nämlich originalgetreu noch „Pfannkuchen“. Was wir Österreicher (und auch die Westdeutschen) als flachen Pfannkuchen oder Palatschinken kennen, heißt dort wiederum „Eierkuchen“.

Krapfen © Getty Images/iStockphoto

Gibt es einen Unterschied?

Ob nun Faschingskrapfen, Berliner, Pfannkuchen, Puffel oder Kräppel, im Grunde handelt es sich immer um ein und dasselbe Siedegebäck aus feinem süßen Hefeteig. Die Unterschiede liegen einzig und allein im regionalen Dialekt und eventuell bei der Wahl der klassischen Füllung (Marille in Österreich vs. Himbeere/Kirsche in Deutschland).

Wir wünschen einen köstlichen Faschingsbeginn!