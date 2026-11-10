Wirbel um KFC: Jetzt kommt Fast Food auf die Skipiste

Chicken-Buckets mit Dolomitenblick: KFC eröffnet im Dezember zwei Lokale in bekannten italienischen Skigebieten. Die Pläne sorgen allerdings für Kritik.

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Knuspriges Hendl statt Bergküche: Wer beim Skifahren in Italien eine Pause einlegt, kann sich bald auch einen Chicken-Bucket bestellen. Die US-Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken (KFC) will am 5. Dezember gleich zwei Restaurants in prominenten Wintersportorten eröffnen: in Cortina d’Ampezzo und Madonna di Campiglio. Doch die amerikanische Küche am Berg schmeckt nicht allen.

Chicken-Buckets auf über 2.000 Metern

In Madonna di Campiglio zieht KFC auf 1.700 Metern Höhe in der Gegend von Piana di Nambino ein. In Cortina geht es noch weiter hinauf: Dort wird der Faloria Mountain Club im Skigebiet Faloria-Cristallo auf 2.123 Metern zum Standort der Fast-Food-Kette. Eine Terrasse und große Fensterfronten sollen den Blick auf die Dolomiten freigeben.

Die Restaurants entstehen in Zusammenarbeit mit dem italienischen Betreiber SUPER G, der mit seinen Mountain Clubs Gastronomie, Musik und Après-Ski verbindet. Betrieben werden beide Lokale direkt von KFC. Sie sollen bis zum Ende der Wintersaison geöffnet bleiben. Auf der Karte stehen unter anderem knusprige Hühnerstreifen, scharfe Chicken Wings, Burger und die bekannten Chicken-Buckets.

Kritik am Fast Food auf der Piste

Vor allem in Cortina sorgt das Vorhaben für Diskussionen. Gianpietro Ghedina, ehemaliger Bürgermeister und heutiger Gemeinderat des Ortes, sieht die Identität der Bergwelt in Gefahr. Der Faloria stehe seit Generationen für regionale Bergküche, Gastfreundschaft und die Tradition des Ampezzaner Tals. Eine internationale Fast-Food-Marke passe nicht zu diesem Erbe.

Auch Christian Ferrari, Präsident des Trentiner Alpenvereins, findet deutliche Worte: "Wenn die großen multinationalen Fast-Food-Konzerne an den Skipisten Einzug halten, zeigt das, dass die Entwicklung in Richtung eines oberflächlichen Tourismus ohne kulturellen Inhalt geht."

Seine Kritik reicht allerdings über Chicken-Wings hinaus: Noch mehr Sorge bereite ihm die Ausbeutung natürlicher Ressourcen durch neue Tourismusprojekte. Dazu zählt er auch Wellnessanlagen und Schwimmbäder auf 2.000 Metern Höhe.

Betreiber verteidigt die neuen Lokale

SUPER-G-Gründer Andrea Baccuini hält dagegen: "Gastfreundschaft muss die Vielfalt ihrer Gäste berücksichtigen, mehr Auswahl ermöglichen und neue Begegnungsmöglichkeiten schaffen." Seine Mountain Clubs sollen unterschiedliche Zielgruppen zusammenbringen. Die Zusammenarbeit mit KFC passe zu diesem Konzept.

Für die Fast-Food-Kette sind die beiden Bergrestaurants Teil ihrer Expansion in Italien: Bis Jahresende will KFC dort 185 Standorte betreiben. Mit den Lokalen auf der Skipiste sollen vor allem internationale Gäste, junge Menschen und Familien angesprochen werden.