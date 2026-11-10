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Prater-Wintermarkt: Riesen-Genussmeile

Online Redaktion
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Reges Treiben am Wintermarkt des Praters.
© Julius Silver
Vom 20. November bis 6. Jänner wird der Riesenradplatz im Wiener Prater zur größten Freiluft-Genussmeile der Stadt. Auf 15.000 Quadratmetern laden 40 Stände – davon 33 mit Gastronomie – zu einer kulinarischen Entdeckungsreise ein.
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Für gute Unterhaltung sorgen dabei 37 kostenlose Live-Konzerte sowie beliebte Praterattraktionen.

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Das Konzept des Wintermarktes erklärt Koordinatorin Natascha Kornberger wie folgt: "Genau wie bei den zahlreichen Geschenkständen setzen wir auch bei der Gastronomie auf regionale Produzenten und überraschende Rezepturen. Egal ob man einmal ein Schneckengulasch, feinstes Bio Fleisch aus dem Waldviertel, Baumkuchen nach altem Familienrezept oder selbstgemachten Punsch ausprobieren möchte: Unser Markt lädt dazu ein, sich Hütte für Hütte durch die handgemachten Köstlichkeiten durchzukosten."

Auch im Winter lädt der Prater ein.
Auch im Winter lädt der Prater ein. © Julius Silver

Durchkosten bei Trank und Speis

Die Auswahl der Stände erfüllt dieses Versprechen: Die deftigen Highlights reichen von besagtem Schneckengulasch und Bio-Surstelzen in diversen Variationen über herzhaftes Raclette und frische Trüffel-Pasta aus dem Käselaib bis hin zu feurigen Balkan-Spezialitäten. Naschkatzen dürfen sich auf veganen Baumkuchen, Churros, Bubble Waffles sowie österreichische Klassiker wie Kaiserschmarrn und Germknödel freuen. Statt Standard-Getränken werden liebevoll hausgemachte Kreationen wie "Riesenradpunsch", Haselnusspunsch oder Hot Aperol serviert. Wer dem Trubel kurz entfliehen möchte, kann sich bei Kaffee und Torte im beheizten "Winter Rondell" aufwärmen. Der täglich um die Mittagszeit öffnende Markt bietet zudem ein Special: Mitglieder des Wiener Vorteilsclubs erhalten montags 25 Prozent Rabatt.

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