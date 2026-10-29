Spitzenkoch Dominik Süss und STAY SPICED ! launchen neue Gewürzlinie

Der österreichische Spitzenkoch Dominik Süss und die Gewürzmanufaktur STAY SPICED ! sagen langweiligem Essen den Kampf an. Mit acht neuen Gewürzmischungen bringen sie frischen Wind und eine Extraportion Geschmack an den Herd.

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Neue Würze für den Alltag: Gemeinsam mit der renommierten Gewürzmanufaktur STAY SPICED! aus Moosdorf hat Dominik Süss eine Gewürzlinie entwickelt, die frischen Schwung in die Alltagsküche bringt. Statt mühsam Dutzende Einzelzutaten abzuwiegen, genügt ein einziger Handgriff, für unkomplizierten Genuss und jede Menge Geschmack.

Schluss mit fader Alltagsküche

Die neue, achtteilige Gewürz-Kollektion trägt zu 100 % die Handschrift des sympathischen Kochs und hat nur ein Ziel: Richtig gutes Essen, ganz ohne Stress. Dominik Süss ist bekannt für kreative, aber absolut alltagstaugliche Rezepte. Wer abends nach Hause kommt, will keine stundenlangen Koch-Arien veranstalten, sondern mit wenigen Handgriffen etwas Köstliches auf den Teller zaubern.

STAY SPICED ! © STAY SPICED !

"Richtig gutes Essen muss nicht kompliziert sein", erklärt Süss seine Vision. "Ich koche mit einfachen Zutaten, und daraus werden oft die besten Gerichte. Das habe ich im Wirtshaus meiner Eltern jeden Tag gesehen. Genau das steckt in den Mischungen von STAY SPICED!: Unkompliziert kochen, Neues ausprobieren und einfach begeistern!"

Acht neue Must-Haves für dein Gewürzregal

Egal ob Fleisch-Fan, Veggie-Lover oder Naschkatze, die neue Linie deckt wirklich alles ab. Abgestimmt, gemischt und abgefüllt wird natürlich regional in der österreichischen Manufaktur.

Die acht Kreationen bieten für jeden Gusto das passende Geschmackserlebnis:

Chick Magnet: Herrliche Kombination aus Knoblauch und Zitrone, die jedes Hühnchen im Nu saftig und aromatisch veredelt.

Herrliche Kombination aus Knoblauch und Zitrone, die jedes Hühnchen im Nu saftig und aromatisch veredelt. An:braten: Für die perfekte Kruste und kräftigen Geschmack bei Fleisch und Pfannengemüse.

Für die perfekte Kruste und kräftigen Geschmack bei Fleisch und Pfannengemüse. Pasta - Al dente, Basta: Italien-Feeling pur für schnelle Nudelgerichte, Tomatensaucen und Pasta.

Italien-Feeling pur für schnelle Nudelgerichte, Tomatensaucen und Pasta. Potatoe: Das Geheimrezept für knusprige Braterdäpfel, Pommes und dampfende Ofenerdäpfel.

Das Geheimrezept für knusprige Braterdäpfel, Pommes und dampfende Ofenerdäpfel. Hack Zack: Die richtige Würze für saftige Laibchen, Faschiertes und herzhafte Veggie-Patties.

Die richtige Würze für saftige Laibchen, Faschiertes und herzhafte Veggie-Patties. Dill-Do - Sweeties Alleskönner: Frische Kräuter treffen feine Zitrusnoten, der Star zu Fisch, Geflügel und frischem Gemüse.

Frische Kräuter treffen feine Zitrusnoten, der Star zu Fisch, Geflügel und frischem Gemüse. Tastes like Bacon: Der Clou für Bowls und Gemüse. Schmeckt intensiv nach gebratenem Speck, ist aber zu hundert Prozent fleischlos.

Der Clou für Bowls und Gemüse. Schmeckt intensiv nach gebratenem Speck, ist aber zu hundert Prozent fleischlos. Sweet as F**k: Die sündige Mischung für Kaiserschmarrn, Waffeln, Früchte, Gebäck und Desserts.

STAY SPICED ! © STAY SPICED !

Volle Leidenschaft aus der österreichischen Manufaktur

Mit dieser breiten Palette an Aromen möchten sie bewusst Menschen ansprechen, die nach einem langen Arbeitstag schnell und ohne großen Aufwand ein geschmackvolles Gericht zubereiten wollen. Dabei spielen hochwertige Zutaten ohne künstliche Zusätze eine entscheidende Rolle.

Geschäftsführer Lukas M. Walchhofer freut sich über den frischen Wind: "Mit dieser Linie verbinden wir Dominiks Leidenschaft mit unserem Gewürz-Know-how. Die Mischungen tragen seine persönliche Handschrift und werden in unserer österreichischen Manufaktur abgestimmt, gemischt und abgefüllt. Gemeinsam wollen wir Kochbegeisterte ebenso wie Einsteiger inspirieren."

Die Gewürzlinie ist ab sofort online unter www.stayspiced.com sowie in den STAY SPICED ! Stores im Europark Salzburg, in der SCS Vösendorf und im Messepark Dornbirn erhältlich.