× Gewürzparadies: STAY SPICED ! eröffnet neuen Store in der Shopping City Süd

Ein Paradies für Genussliebhaber: Die österreichische Premium-Gewürzmarke STAY SPICED ! expandiert weiter und feiert ihre Eröffnung im neuen Store in der Westfield Shopping City Süd!

Gewürzfans aufgepasst! STAY SPICED ! bringt seine einzigartige Welt der Aromen jetzt noch näher zu Ihnen. Am 12. März 2025 eröffnete die Premium-Gewürzmarke ihren brandneuen Store in der Westfield Shopping City Süd (SCS) – einem der größten Einkaufszentren Europas. Nach dem Erfolg des ersten Stores im Salzburger EUROPARK folgt nun der zweite Standort in Österreich.

Ein Geschmackserlebnis auf über 70 m²

Der neue Store bietet auf mehr als 70 m² das komplette STAY SPICED ! Sortiment – von Klassikern wie Salz und Pfeffer bis hin zu innovativen Gewürzmischungen und limitierten Sonderserien für Hobbyköche und Profis. "Denn was bei unseren Gastronomen bereits beliebt angekommen ist, findet ebenso mehr und mehr Gefallen für das private Kochen", erklärt Lukas M. Walchhofer, geschäftsführender Gesellschafter von STAY SPICED!

© STAY_SPICED_! ×

Doch Gewürze sind hier mehr als nur eine Zutat – sie erzählen Geschichten von Herkunft, Qualität und Leidenschaft. Mit 365 einzigartigen Gewürzmischungen und über 160 Reingewürzen inspiriert STAY SPICED ! Köche und Feinschmecker gleichermaßen, ihr kulinarisches Repertoire zu erweitern.

Ein neues Einkaufserlebnis für Genießer

Mit der Eröffnung des Stores in der SCS setzt STAY SPICED ! auf direkte Kundennähe und ein einzigartiges Shopping-Erlebnis. "Wir schaffen ein Einkaufserlebnis für alle, die gerne mit hochwertigen Zutaten kochen und Freude am Genusserlebnis verspüren", betont Walchhofer.

© STAY_SPICED_! ×

Neben dem umfangreichen Sortiment dürfen sich Besucher:innen auf exklusive Live-Cooking-Events, Verkostungen und individuelle Beratung durch die Gewürzexpert:innen freuen – ganz nach dem Motto: "Taste it. Love it. Repeat!"

Ob für Profis oder Hobbyköche – der neue STAY SPICED ! Store in der Shopping City Süd ist die perfekte Anlaufstelle für alle, die ihre Gerichte auf das nächste Level heben wollen.