Ben & Jerry’s überrascht: Diese Kultsorten gibt es jetzt in einem neuen Format

Darauf haben Eis-Fans gewartet! Ben & Jerry’s überrascht mit einer coolen Neuheit: Zwei der beliebtesten Eissorten gibt es ab sofort nicht mehr nur im Becher, sondern auch am Stiel. Und das Beste: Die berühmten Cookie-Dough- und Brownie-Stückchen sind natürlich mit dabei.

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Wer kennt es nicht? Eigentlich wollte man nur ein paar Löffel Ben & Jerry’s naschen – und plötzlich ist der halbe Becher leer. Doch damit könnte jetzt Schluss sein. Denn die Kult-Eismarke bringt zwei ihrer absoluten Klassiker in einem völlig neuen Format auf den Markt. Statt mit dem Löffel aus dem Becher wird Cookie Dough und Chocolate Fudge Brownie ab sofort ganz unkompliziert am Stiel genossen.

Ben & Jerry’s gibt es jetzt auch am Stiel

Für alle Fans der amerikanischen Eismarke ist das eine kleine Sensation. Schließlich ist Ben & Jerry’s vor allem für seine großzügig gefüllten Eisbecher mit jeder Menge Keksteig, Brownies und anderen köstlichen Extras bekannt. Genau diese Kombination gibt es jetzt auch im handlichen Stick-Format.

Den Anfang machen zwei Publikumslieblinge:

Cookie Dough: Der absolute Klassiker kombiniert cremiges Vanilleeis mit reichlich Schokoladenstückchen und Chocolate-Chip-Keksteigstückchen.

Der absolute Klassiker kombiniert cremiges Vanilleeis mit reichlich Schokoladenstückchen und Chocolate-Chip-Keksteigstückchen. Chocolate Fudge Brownie: Hier kommen Schokoholics auf ihre Kosten. Dunkle, intensive Schokoladeneiscreme trifft auf jede Menge saftige Brownie-Stückchen.

Das Besondere: Auch in der kleineren Variante müssen Eis-Fans nicht auf die typischen großen Stückchen verzichten, die Ben & Jerry’s so beliebt machen.

© Ben & Jerry's

So viel kosten die neuen Eis-Sticks

Die neuen Ice Cream Sticks sind ab sofort im österreichischen Handel erhältlich. Angeboten werden beide Sorten im praktischen Viererpack mit jeweils 65 Millilitern pro Eis. Ein Viererpack kostet 6,99 Euro.