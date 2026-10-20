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Für kleine Herzen

Purkersdorf läuft für Herzkinder

Rudolf Preyer
von
Eine beachtliche Summe kam zusammen.
© Herzkinder
Laufen für kleine Herzen: Der Herzlauf Niederösterreich bringt 21.493,95 Euro für herzkranke Kinder und ihre Familien. Der Scheck ist jetzt übergeben.
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Beim 2. Herzlauf am 26. September in Purkersdorf gingen 430 Teilnehmer an den Start. Gemeinsam liefen sie für den guten Zweck, und die Spendensumme kann sich sehen lassen.

Michaela Altendorfer, Präsidentin und Geschäftsführerin von Herzkinder Österreich, nahm den Scheck mit großer Dankbarkeit entgegen.

Dank an die Macher

„Der Lauf hat viele Menschen in Bewegung gebracht und eine großartige Summe erzielt”, sagt Altendorfer. Ihr Dank gilt Organisator Günther Mayer und seinem Team.

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Prominente Hilfe

Schirmherrin Jasmin Klemmer-Schlögl trug mit ihrem persönlichen Einsatz wesentlich zum Erfolg bei. Mehr Infos gibt es unter www.herzkinder.at.

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