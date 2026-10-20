Für kleine Herzen
Purkersdorf läuft für Herzkinder
Beim 2. Herzlauf am 26. September in Purkersdorf gingen 430 Teilnehmer an den Start. Gemeinsam liefen sie für den guten Zweck, und die Spendensumme kann sich sehen lassen.
Michaela Altendorfer, Präsidentin und Geschäftsführerin von Herzkinder Österreich, nahm den Scheck mit großer Dankbarkeit entgegen.
Dank an die Macher
„Der Lauf hat viele Menschen in Bewegung gebracht und eine großartige Summe erzielt”, sagt Altendorfer. Ihr Dank gilt Organisator Günther Mayer und seinem Team.
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Prominente Hilfe
Schirmherrin Jasmin Klemmer-Schlögl trug mit ihrem persönlichen Einsatz wesentlich zum Erfolg bei. Mehr Infos gibt es unter www.herzkinder.at.
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