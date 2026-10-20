Keine Frauenparkplätze in städtischer Tiefgarage

Frauenparkplätze sind meist näher an Fluchtwegen und Ausgängen, heller beleuchtet und im Aufnahmebereich von Kameras gelegen.

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Die Linzer Gemeinderätin Patricia Haginger (FPÖ) hat festgestellt, dass in der städtischen Tiefgarage in der SolarCity keine Frauenparkplätze vorhanden sind. Sie schlägt daher eine umfassende Evaluierung der bestehenden Frauenparkplätze und Sicherheitsstandards in den drei städtischen Garagen beim Lentos, in der SolarCity und beim Neuen Rathaus vor.

Auch private Betreiber einbinden

In einem zweiten Schritt sollen die gewonnenen Erkenntnisse auch privaten Garagenbetreibern zur Verfügung gestellt und diese aktiv in eine gemeinsame Sicherheitsinitiative eingebunden werden. Ziel sei es, die Sicherheitsstandards für Frauenparkplätze möglichst flächendeckend in Linz zu verbessern.