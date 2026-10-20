Evaluierung
Keine Frauenparkplätze in städtischer Tiefgarage
Die Linzer Gemeinderätin Patricia Haginger (FPÖ) hat festgestellt, dass in der städtischen Tiefgarage in der SolarCity keine Frauenparkplätze vorhanden sind. Sie schlägt daher eine umfassende Evaluierung der bestehenden Frauenparkplätze und Sicherheitsstandards in den drei städtischen Garagen beim Lentos, in der SolarCity und beim Neuen Rathaus vor.
Auch interessant
Auch private Betreiber einbinden
In einem zweiten Schritt sollen die gewonnenen Erkenntnisse auch privaten Garagenbetreibern zur Verfügung gestellt und diese aktiv in eine gemeinsame Sicherheitsinitiative eingebunden werden. Ziel sei es, die Sicherheitsstandards für Frauenparkplätze möglichst flächendeckend in Linz zu verbessern.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden