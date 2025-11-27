Gewusst? Deshalb sollten Sie Weihnachtkekse nicht in der Keksdose aufbewahren

In der Weihnachtszeit gehört das Keksebacken einfach dazu! Wer genug Selbstbeherrschung hat, um nicht sofort alle auf einmal zu vernaschen, verstaut die Leckereien oft in einer Keksdose. Doch das ist keine gute Idee!

Es ist die schönste Zeit des Jahres: Die Küche duftet nach frisch gebackenen Keksen, die ersten Vanillekipferl, Zimtsterne und Rumkugeln sind aus dem Ofen und warten nur darauf, vernascht zu werden. Oft backen wir eine größere Menge, um uns auch in den kommenden Tagen noch daran zu erfreuen. Die klassische Keksdose scheint die perfekte Lösung zur Aufbewahrung, doch wer seine Plätzchen lange frisch halten möchte, sollte besser auf eine andere Methode setzen.

Finger weg von der Keksdose

Nach einer erfolgreichen Backsession landen die selbstgemachten Leckereien bei den meisten von uns in der Keksdose, die liebevoll auf dem Küchentisch oder im Schrank platziert wird. Doch das hat einen Nachteil: Die Keksdose ist nicht luftdicht verschließbar!

© Getty Images

Der größte Feind von Keksen ist nämlich Luft. Wenn stärkehaltige Lebensmittel wie Kekse in Kontakt mit Luft kommen, entziehen sie ihr Feuchtigkeit und trocknen aus. Die Keksdose lässt viel zu viel Feuchtigkeit entweichen, was die Plätzchen binnen kürzester Zeit hart macht. Das war’s dann mit dem Naschvergnügen.

Wie Sie Ihre Weihnachtskekse richtig lagern

Wenn Sie wollen, dass Ihre Plätzchen auch nach Wochen noch so frisch schmecken wie am ersten Tag, dann sollten Sie Ihre geliebte Keksdose besser weglassen! Stattdessen haben wir hier die besten Profi-Tipps, wie Sie Ihre Plätzchen richtig aufbewahren:

Luftdicht verschließbare Plastikdosen

Der goldene Tipp für langanhaltend frische Plätzchen: Plastikdosen, die sich vollständig luftdicht verschließen lassen. Sie bewahren die Feuchtigkeit und verhindern, dass das Gebäck austrocknet. Diese Dosen sind ideal für weiche Plätzchen wie Kokosmakronen, Haferflockenkekse oder Marmeladenplätzchen. Wenn Sie besonders auf Nummer sicher gehen wollen, können Sie die Dose zusätzlich mit Frischhaltefolie auskleiden, um die Feuchtigkeit noch besser zu halten.

Für knusprige Kekse: Alufolie

Für Kekse wie Butterplätzchen oder Spritzgebäck, die ihre knusprige Textur behalten sollen, können Sie auf Alufolie zurückgreifen. Diese schützt vor Feuchtigkeit, lässt die Kekse aber nicht zu schnell austrocknen.

Kekse nicht mischen

Klar, es sieht hübsch aus, wenn alle Kekssorten bunt durcheinander in einer Dose landen. Doch unterschiedliche Kekse haben unterschiedliche Feuchtigkeitsgehalte und das führt dazu, dass sich Aromen und Texturen gegenseitig beeinflussen. Das Ergebnis? Die weichen Kekse werden hart, und die knusprigen weich. Tipp: Sortieren Sie Ihre Plätzchen nach Sorten und bewahren Sie sie in verschiedenen Dosen auf.

Der Apfeltrick: Ein Geheimtipp für mehr Frische

© Getty Images

Ein einfacher, aber äußerst effektiver Tipp, um Ihre Plätzchen länger frisch zu halten: Legen Sie ein Stück Apfel in die Keksdose. Der Apfel gibt Feuchtigkeit ab und sorgt so dafür, dass das Gebäck saftig bleibt. Nach etwa zwei Tagen sollten Sie das Apfelstückchen allerdings austauschen.