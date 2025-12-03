Glühwein, Punsch & Co.: Das sind die kalorienreichsten Weihnachtsdrinks

Weihnachten ist die Zeit für Genuss, und das heißt auch: Es darf geschlemmt werden! Doch aufgepasst: Einige der festlichen Getränke sind wahre Kalorien-Bomben. Wir haben Punsch, Glühwein und Co. einem großen Kalorien-Check unterzogen und verraten, wie viel wirklich in Ihren Lieblingsdrinks steckt.

Wenn man durch die Stadt schlendert, steigt an jeder Ecke der verführerische Duft von Punsch, gebrannten Mandeln und anderen Leckereien in die Nase. Weihnachten liegt in der Luft und wer kann da schon widerstehen? Doch Achtung, der Genuss hat seinen Preis! Viele der beliebten Weihnachtsdrinks verstecken mehr Kalorien, als man denkt. Hier erfahren Sie, bei welchen Getränken Sie besser aufpassen sollten und bei welchen Sie sich ohne schlechtes Gewissen ruhig noch eine Tasse mehr gönnen können!

Kalorienbombe Eierpunsch

© Getty Images

Ganz oben im Ranking landet der Eierpunsch: Ein wahres Fest für die Sinne, aber auch eine wahre Kalorienbombe! Mit satten 367 Kalorien pro Tasse sorgt dieses cremige, alkoholhaltige Getränk nicht nur für wohlige Wärme, sondern auch für einen gehörigen Kalorienkick. Der Mix aus Ei, Zucker, Schlagobers und Alkohol macht ihn zu einem echten Hochgenuss, der allerdings schnell die Hüftlinie vergrößern kann. Also: Ein Genuss, aber mit Maß!

Platz 2: Heiße Schokolade mit Schuss

Auf Platz zwei landet die heiße Schokolade mit einem Schuss Rum, Baileys oder ähnlichem. Dieser Klassiker ist besonders beliebt am Weihnachtsmarkt, doch auch hier ist Vorsicht geboten, denn die süße Schokolade und der Schuss Alkohol bringen es auf stolze 250 Kalorien pro Tasse. Wer Kalorien sparen will, kann den Obers weglassen oder auf dunklen Kakao ohne Zuckerzusatz setzen.

Platz 3: Punsch

Der fruchtige Punsch ist ein weiterer Favorit auf Weihnachtsmärkten. Mit seinen Zutaten wie Früchten, Zucker, Gewürzen und, je nach Rezept, einem Schuss Alkohol, kommt er auf etwa 230 Kalorien pro Tasse. Wer den Punsch selbst zu Hause zubereitet, spart nicht nur Geld, sondern kann auch die Zuckermenge anpassen!

Platz 4: Glühwein

© Getty Images

Natürlich darf Glühwein auf keinem Besuch am Weihnachtsmarkt fehlen. Mit 210 Kalorien pro Tasse ist er relativ kalorienarm im Vergleich zu seinen „dicken“ Brüdern Eierpunsch und heiße Schokolade. Doch mehr als zwei Tassen sind auch hier nicht empfehlenswert.

Platz 5: Irish Coffee

Der Irish Coffee ist der perfekte Drink für alle, die den klassischen Kaffee mit einem extra Kick lieben und passt wunderbar in die kalte Jahreszeit. Mit nur 111 Kalorien pro Tasse gehört dieser heiße Schluck Whiskey und Kaffee mit Schlagobers zu den moderaten Kalorienbomben. Wer auf seine Linie achtet, kann einfach auf Schlagobers verzichten, das spart zusätzlich etwa 50 Kalorien.

Platz 6: Jagertee

Die österreichische Spezialität wird mit Kräuterlikör und schwarzem Tee zubereitet und bringt es auf 104 Kalorien pro Tasse. Doch Vorsicht: Bei diesem wärmenden Drink ist es verführerisch, gleich noch eine zweite oder dritte Tasse zu genießen. Behalten Sie Ihren Genuss im Blick, damit Sie nicht zu viel erwischen.

Platz 7: Glühmost

Der Glühmost ist der klare Gewinner in der Kategorie „kalorienleichtester Weihnachtsdrink“. Mit nur 90 Kalorien pro Tasse ist er der perfekte Drink für alle, die auch im Winter auf ihre Figur achten wollen. Fruchtig, aromatisch und dabei deutlich leichter als Punsch oder Glühwein, ist der Glühmost eine leckere und kalorienbewusste Alternative zu den klassischen Wintergetränken.